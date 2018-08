Messico | l’aereo precipita e tutti si salvano Ma quanto è sicuro volare?

vanityfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) È decollato martedì pomeriggio, nel mezzo di una tempesta, perre poco dopo, a meno di dieci chilometri dalla pista. L’Embraer 190 della Aeromexico era partito dall’aeroporto Guadalupe Victoria di Durango, ed era diretto a Città del, ma è stato colpito da una violenta raffica di vento. Nonostante l’incidente,i 101 passeggeri sono sopravvissuti. È stato possibile per l’altezza da cuito (300 metri) e perché le persone a bordo sono state abili e veloci nel soccorrersi a vicenda e mettersi alprima che l’incendio distruggesse il velivolo. La maggior parte di loro è stata ricoverata in ospedale, e solo un paio sono in gravi condizioni. La strage è stata evitata. Maè davvero un mezzo? Negli ultimi 20 anni, come riferisce il report A Statistical Analysis of Commercial Aviation Accidents 1958-2016, diffuso dall’Avion Safety ...