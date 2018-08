Messico | cade aereo con 100 persone a bordo | nessun morto

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) UnEmbraer-190 della compagnia Aeroméxico, con a97 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio, ha toccato violentemente terra ieri pomeriggio dopo un tentativo di decollo dall'aeroporto della città di Victoria de Durango, nelcentrosettentrionale, con un bilancio ancora non definitivo di 85 feriti maa vittima fatale."Confermiamo che non si sono avuti morti in questo triste incidente", ha comunicato via Twitter il governatore dello Stato di Durango, José Rosas Aispuro, mentre la tv Milenio ha sostenuto che il pilota dell'sarebbe ricoverato in condizioni assai gravi.La prima versione ufficiale dell'accaduto indica che praticamente l'non è riuscito a realizzare completamente l'operazione di decollo ed è caduto al suolo un chilometro circa dopo la fine della pista, incendiandosi. Residenti hanno segnalato che dal ...