Messico | aereo si schianta poco dopo il decollo dall’aeroporto di Durango | 85 feriti

Messico : cade aereo con 100 persone a bordo - nessun morto : Un aereo Embraer-190 della compagnia Aeroméxico, con a bordo 97 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio, ha toccato violentemente terra ieri pomeriggio dopo un tentativo di decollo dall'aeroporto della città di Victoria de Durango, nel Messico centrosettentrionale, con un bilancio ancora non definitivo di 85 feriti ma nessuna vittima fatale."Confermiamo che non si sono avuti morti in questo triste incidente", ha comunicato via ...

