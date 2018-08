Messico | aereo precipita in fase di decollo | nessun morto

Messico - precipita un aereo : nessun morto tra i 101 passeggeri a bordo : Il velivolo ha effettuato un atterraggio d'emergenza a circa dieci chilometri dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel nord del Paese

Messico - aereo si schianta poco dopo il decollo dall’aeroporto di Durango : 85 feriti - nessuna vittima : Un aereo Embraer-190 della compagnia Aeroméxico, con a bordo 97 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, ha toccato violentemente terra ieri pomeriggio dopo un tentativo di decollo dall’aeroporto della città di Victoria de Durango, nel Messico centrosettentrionale. Per il momento ci sono 85 feriti ma nessuna vittima. “Confermiamo che non si sono avuti morti in questo triste incidente”, ha comunicato via Twitter il ...

