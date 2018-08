Messico | aereo con 101 persone si schianta dopo il decollo | miracolosamente tutti vivi

Aereo precipita in Messico - a bordo 101 persone. Le autorità : «Non ci sono vittime» : Miracolo nell'incidente Aereo in Messico: un volo di Aeromexico è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del...

