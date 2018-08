Mercenari italiani nella guerra in Ucraina | 6 arresti Ultime notizie | arruolati per

Reclutavano Mercenari italiani filorussi per combattere in Ucraina : sei arresti : Operazione della procura di Genova, i fermi eseguiti in Liguria e nelle province di Milano, Parma e Avellino

Sei arresti tra Mercenari italiani filorussi arruolati per combattere in Ucraina : mercenari filorussi in Ucraina venivano reclutati da un'organizzazione che è stata scoperta dai carabinieri del Ros indagando sull'area degli skinhead in Liguria. In un'operazione coordinata dalla ...