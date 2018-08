Meno Pil e più disoccupati : c'è bisogno di uno choc : Al momento manca una chiara politica economica di medio periodo che riesca a collocare con vigore il nostro paese nello scacchiere internazionale. Vi sono scommesse, energetiche, logistiche e di ...

Meno Pil e più disoccupati : c'è bisogno di uno choc fiscale e più investimenti : Teleborsa, - "Con Meno PIL e la disoccupazione in crescita non ci sono alternative. Per rilanciare questo paese è necessario uno choc fiscale e tornare ad investire". E' il commento del coordinatore ...

Meno Pil e più disoccupati : c'è bisogno di uno choc fiscale e più investimenti : "Con Meno PIL e la disoccupazione in crescita non ci sono alternative. Per rilanciare questo paese è necessario uno choc fiscale e tornare ad investire". E' il commento del coordinatore dell'Ufficio ...

F1 Gp Germania - i piloti : per cambiare Meno tecnologia e più sorpassi : Con due semi-agre sarebbe uno sport diverso. Servono altre formule per migliorare il format ', gli ha fatto eco Sabastian Vettel della Ferrari. ' Se fossimo più vicini in gara sarebbe meglio. Sulla ...

Conti pubblici - Ue chiede a Italia correzione alMeno 0 - 3% PIL : Teleborsa, - Dall'Ecofin arriva il via libera alle raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio. Per l'Italia viene chiesto "uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% ...

Conti pubblici - Ue chiede a Italia correzione alMeno 0 - 3% PIL : Dall'Ecofin arriva il via libera alle raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio. Per l'Italia viene chiesto "uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% del PIL nel ...

Finma : fase pilota con regole Meno complesse per piccole banche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il peso degli stranieri? Il Fmi : con 60mila arrivi in Meno l'anno la spesa salirebbe al 20% del Pil : ... la prima, Rgs, è quella della Ragioneria generale dello Stato presso il ministero dell'Economia; la seconda, Awg, è quella che sta alla base delle analisi della commissione europea; la terza, Fmi, è ...

Pillola del giorno dopo - se il diritto a comprarla vale Meno della coscienza del farmacista : Le premesse di questa storia sono tre: la contraccezione d’emergenza è contraccezione; non esiste una legge che permette di invocare l’obiezione di coscienza per la contraccezione; le farmacie sono dei negozi particolari. Se ti serve la cosiddetta Pillola del giorno dopo, insomma, dovresti poter andare in farmacia (non altrove e questo è un punto importante) e comprarla senza difficoltà. Se sei maggiorenne non serve nemmeno la ricetta. Eppure ...

Le scarpe con i tacchi a spillo e la suola rossa presto costeranno molto Meno? : Saranno contente di saperlo soprattutto le 'fashion addicted'. Non è un'esclusiva di Christian Louboutin la famosa suola rossa delle scarpe, sogno segreto - per il loro prezzo - di ogni donna che ami passeggiare sui tacchi a spillo. Le più sincere ammetteranno che sono scomodissimi ma è anche vero che sono un segno distintivo di alta sensualità. Ciò significa che quelli appunto con la suola rossa ...

Rapporto debito/Pil - perché i mini-bot sono Meno efficaci dei Tsf : L’enorme debito dello Stato italiano – pari a circa 2mila 300 miliardi, ovvero al 132% del Prodotto interno lordo – è un macigno sulla strada di qualsiasi governo. Il peso del debito impedisce all’economia di svilupparsi. Come risolvere il problema? Ci sono due maniere di ridurre il Rapporto debito pubblico/Pil: la prima è di diminuire il debito; la seconda è di far crescere il Pil. La prima maniera comporta ...

Francia : in 1° trim. pil cresce Meno del previsto - +0 - 2% - : Roma, (AdnKronos) – Rallenta la crescita dell’economia francese. Nel primo trimestre dell’anno, il pil ha registrato una crescita dello 0,2% in frenata rispetto al +0,7% del quarto trimestre del 2017. E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dell’istituto di statistica Insee, che hanno rivisto al ribasso l’iniziale stima di +0,3%. L'articolo Francia: in 1° trim. pil cresce meno del previsto, +0,2%, ...