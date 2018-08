Meghan Markle e il compleanno che l’avvicina ancora di più a Elisabetta II

Meghan Markle attaccata dal padre. Solo Kate Middleton può aiutarla : Meghan Markle, che si appresta a festeggiare il primo compleanno da Duchessa il prossimo 4 agosto, è ancora nel mirino del padre Thomas. Un vero e proprio dramma.-- L’uomo, che oggi vive in Messico, ha infierito pesantemente sulla figlia. Si è addirittura appellato all’anima di Lady Diana, affermando che la Principessa se fosse stata viva non avrebbe accettato il trattamento che la figlia gli ha riservato. Una mossa che non avrebbe dovuto ...

Meghan Markle - le foto con il Principe Harry : La duchessa di Sussex in particolare è sempre più amata dai sudditi britannici, ma ha anche fan in tutto il mondo e non solo per il suo ex mestiere di attrice.

Kate Middleton esaurita : preoccupazione per George - crisi con William e Meghan Markle : Nonostante il congedo maternità di 6 mesi e le vacanze ai Caraibi, Kate Middleton sarebbe esaurita e stressata. Alcuni media parlano addirittura di depressione. A ridurla in questo stato, sarebbero principalmente i doveri di mamma all’interno però della Famiglia Reale. A preoccuparla principalmente è George, il primogenito e futuro Re d’Inghilterra. Secondo quanto rivelato da William alla BBC, lui e la moglie non gli avrebbero ancora ...

“L’ha costretto. Non doveva farlo”. Meghan Markle sotto accusa. Per Harry : Meghan Markle ancora sotto accusa. No, stavolta non c’entrano look o atteggiamenti che violano il protocollo. È ancora ‘fresco’ il bacio in pubblico, vietatissimo per i reali, alla recente gara di beneficenza di polo. Qualcuno, l’abbiamo raccontato qui, ci ha anche intravisto una somiglianza con le effusioni tra il principe Carlo e Lady Diana in quel bacio di Harry e Meghan sul podio, al momento della premiazione. ...

KATE MIDDLETON È DEPRESSA?/ Non solo rose e fiori col principe William : le tensioni con Meghan Markle : KATE MIDDLETON è DEPRESSA? Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, la dichiessa sarebbe "Malinconica e in crisi col principe William"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Meghan Markle - il padre Thomas torna a parlare : “Se morissi sarebbe meglio per lei” : Fonte di imbarazzo e tagliato fuori dalla Famiglia Reale britannica, senza più contatti con la figlia Meghan, ora Duchessa del Sussex, Thomas Markle riesce comunque a conquistarsi la scena. Questa volta lo fa con un’amara, lunghissima intervista (è durata 9 ore) al Daily Mail, nella quale rivela che se lui, oggi 74enne, morisse, “sarebbe meglio per lei, perché sarebbe circondata di affetto”. Il papà di Meghan si è lasciato andare in ...

Meghan Markle sotto accusa per la dieta di Harry. E suo padre la imbarazza : Meghan Markle è stata criticata per aver costretto suo marito Harry a mettersi a dieta. La Duchessa del Sussex è da sempre molto attenta all’alimentazione sana. Aveva perfino un blog dove dava consigli salutistici. Così prima del matrimonio ha imposto al Principe di dimagrire, non solo per avere una figura snella e aitante il giorno del sì, ma anche per rimetterlo in forma in previsione di un’imminente paternità. A prendere di mira ...

