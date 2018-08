Medaglia Fields | l’italiano Alessio Figalli si aggiudica il Nobel della matematica | non

'Nobel' Matematica a un italiano - Medaglia Fields ad Alessio Figalli : La Medaglia Fields, considerata l'equivalente del premio Nobel per la Matematica, è stata assegnata all'italiano Alessio Figalli. L'annuncio è stato dato in occasione dell'apertura del Congresso Internazionale dei Matematici, in corso a Rio de Janeiro. Figalli, professore presso l'ETH di Zurigo, è il secondo italiano a vincere l'ambito riconoscimento in 82 anni dalla sua istituzione. ...

Un italiano vince il "Nobel della matematica" : la Medaglia Fields ad Alessio Figalli : Assegnata all'italiano Alessio Figalli la medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel. Nato a Roma 34 anni fa, Figalli ha studiato nella Scuola Normale di Pisa. Dal 2016 è docente al Politecnico di Zurigo e, dopo 44 anni, è il secondo italiano a ricevere questo premio, istituito nel 1936 e assegnato dall'Unione Matematica Internazionale. L'annuncio è stato dato a Rio de Janeiro, in ...

Chi è Alessio Figalli - la seconda Medaglia Fields italiana 'La matematica Il lavoro più bello del mondo' : In lui vedo coesistere, tutte al massimo livello, le doti che ritengo fondamentali per avere successo nel mondo della ricerca: velocità e profondità nell'assimilazione dei lavori dei matematici che ...

Un italiano vince la Medaglia Fields - il Nobel della matematica : non succedeva da 44 anni : ... che significa 'trascendere i propri limiti e dominare l'universo'; sull'altra faccia la 'dedica' al vincitore dai matematici di tutto il mondo, oltre alla sfera di Archimede inscritta in un cilindro.