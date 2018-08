Medaglia Fields | la vittoria di Alessio Figalli non è casuale

L'italiano Alessio Figalli ha vinto la Medaglia Fields - il "Nobel" per la matematica : Le equazioni elaborate in questo ambito della matematica descrivono un'ampia gamma di fenomeni in molte discipline, dall'urbanistica all'economia, fino alla meteorologia. Figalli si è occupato in ...

Medaglia Fields - quando Figalli diceva : “Situazione in Italia deprimente. Non si può fare ricerca con mille euro all’anno” : Alessio Figalli, vincitore della Medaglia Fields (il “Nobel” della matematica) nel 2005 era all’inizio della sua carriera accademica. Intervistato da UniromaTv, quando allora frequentava la facoltà di Scienze matematiche all’Università di Pisa ma già viaggiava tra Austin e Lione per motivi di studio, dichiarò: “La situazione in Italia è deprimente, fa tristezza. Non si può sperare di fare ricerca con mille euro ...

Cosa studia Alessio Figalli - vincitore della Medaglia Fields 2018 : Classe ’84, romano di origine, normalista di adozione, professore di matematica prima alla University of Texas, Austin negli Stati Uniti e poi al Politecnico di Zurigo. Alessio Figalli, enfant prodige della matematica, è stato appena insignito del riconoscimento più brillante della sua carriera, almeno per ora: la International Medal for Oustanding Discoveries in Mathematics, o più informalmente medaglia Fields, il premio più importante e ...

Il trasporto ottimale - Didone e il meteo ecco perché Figalli ha vinto la Medaglia Fields : Scienze Chi è Alessio Figalli, la seconda medaglia Fields italiana: "La matematica? Il lavoro più bello del mondo"

