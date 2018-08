Mattarella e la libertà dei media

Mattarella - preservare libertà religiosa : ANSA, - ROMA, 17 LUG - Il valore della libertà religiosa è un valore da preservare e difendere sempre di più. Vi è una grande preoccupazione per due pericoli che sono sorti nel mondo: il primo è quello dei luoghi dove non è consentita libertà di confessione religiosa per cui molte chiese cristiane sono perseguitate; il secondo pericolo molto grave è quello dell'uso di ...

Mattarella a Tblisi : con Georgia valori comuni di pace e libertà : Roma, 17 lug., askanews, - Un partner affidabile per l'Italia, l'Unione europea e la Nato: questo è la Georgia, la piccola repubblica sulle rive del Mar nero, a giudizio del presidente della ...

Mattarella - Carabinieri presidio libertà : ANSA, - ROMA, 5 GIU - "A oltre due secoli dalla fondazione la storia dell'Arma si continua a identificare con quella del Paese, al servizio del quale costituisce presidio fondamentale ed immutabile ...

Mattarella alla Festa della Repubblica : "Libertà - giustizia - uguaglianza e rispetto di tutti. La folla applaude : ... lavoro per chi ce l'ha ma senza dignità, lavoro per gli imprenditori che fanno girare l'economia e pensioni per chi ha lavorato una vita". Giuseppe Conte, da parte sua, parla di nuovo, durante la ...

Mattarella alla Festa della Repubblica : Libertà - giustizia - uguaglianza e rispetto di tutti. La folla applaude : ... lavoro per chi ce l'ha ma senza dignità, lavoro per gli imprenditori che fanno girare l'economia e pensioni per chi ha lavorato una vita". Giuseppe Conte, da parte sua, parla di nuovo, durante la ...

La parata del 2 giugno. Mattarella : «Libertà e uguaglianza pilastri della società» : Il capo dello Stato ha depositato una corona di alloro sull'altare della Patria. A seguire la tradizionale parata con in testa circa 400 sindaci, in rappresentanza degli oltre 8mila Comuni italiani. Videoappello di Berlusconi agli italiani: scendete in campo con noi...

2 giugno - Mattarella al milite ignoto : 'Libertà e uguaglianza pilastri società ed Europa' : La preziosa opera che svolgono al fianco dei cittadini in Patria, e in tante travagliate regioni del mondo a sostegno della stabilità e per l'assistenza alle popolazioni gravate dai conflitti, è la ...

2 giugno - Conte : festa di tutti noi - ora al lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...

2 giugno - Conte : festa di tutti noi - ora al lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...

2 giugno - Conte : 'È la festa di tutti noi - ora al lavoro'. Mattarella : 'Libertà e uguaglianza pilastri società' : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a piedi gran parte ...

2 Giugno - Conte : "E' la festa di noi tutti" | Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri : Il neo presidente del Consiglio all'Altare della Patria per le celebrazioni: "Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti". Cosi' il nuovo premier ai cittadini: "Tenete duro, teniamo duro" .

2 giugno - Conte : «È la festa di tutti noi - ora al lavoro». Mattarella : «Libertà e uguaglianza pilastri società» : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a...

2 giugno - Conte : 'È la festa di tutti noi - ora al lavoro'. Mattarella : 'Libertà e uguaglianza pilastri società' : La preziosa opera che svolgono al fianco dei cittadini in Patria, e in tante travagliate regioni del mondo a sostegno della stabilità e per l'assistenza alle popolazioni gravate dai conflitti, è la ...

2 giugno - Conte : «È la festa di tutti noi - ora al lavoro». Mattarella : «Libertà e uguaglianza pilastri società» : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a...