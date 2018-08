ilfattoquotidiano

: Matematico alla University of Miami: “Non so se in Italia avrei fatto carriera, non sono… - TutteLeNotizie : Matematico alla University of Miami: “Non so se in Italia avrei fatto carriera, non sono… - ItaloEmigranti : #italoemigranti #cervellinfuga #italiani #estero Matematico alla University of Miami: “Non so se in Italia avrei fa… - pomante_sergio : @_beneathsurface @AttilaAzureRive @christian_fsi @Gianni_Elia @robellarda @TriderG8 @lupecchioli @NicolaBellu… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Per un cervellone così, abituato a calcolare ogni più piccola probabilità fino all’ultimo decimale, dev’essere sembrato un vero azzardo. Partire e mollare Genova senza uno straccio di borsa di studio e con il rischio di ritrovarsi a fare il cameriere di notte per pagarsi gli studi. Ma un pizzico di fortuna non guasta mai. Nemmeno se come Bruno Benedetti, ricercatoreof, la matematica ce l’hai nel sangue e oggi, dopo anni di sacrifici e trasferimenti, ti ritrovi a elaborare dati con i finanziamenti della National Science Foundation. Roba che nel 2006, quando partì con il primo volo per Berlino, neanche avrebbe immaginato. “Sapevo bene, me l’avevano detto anche i miei professori, che se avessi voluto continuare a studiare l’unica alternativa sarebbe stata quella di lasciare l’“. Così finì in Germania,corte ...