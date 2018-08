Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta Come si concluderà il loro confronto?Temptation

Temptation Island 2018 - Martina Sebastiani dimentica il nome del suo fidanzato (video) : Per Temptation Island è stata un'accesa puntata quella andata in onda ieri sera su Canale 5, non solo per i vari falò di confronto urgenti richiesti, come quello tra Francesco e Giada chiuso con il lieto fine o quello negato a Lara Rosie Zorzetto dal suo compagno Micheal de Giorgio con cui dovrà fare obbligatoriamente i conti domani nell'ultima puntata, ma soprattutto per il un falò molto atteso: Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta.La ...