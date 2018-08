Margiotta PD | Rai | Foa rassegni dimissioni

romadailynews

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Roma – “La nomina di Foa non ha ottenuto il parere, vincolante, dei due terzi della commissione di Vigilanza Rai. Per questo ci aspettiamo che l’incaricatoimmediatamente le sue. Si tratta di una vittoria del Parlamento contro l’arroganza del Governo che pretendeva di imporre un nome impresentabile che non avrebbe assicurato e garantito il pluralismo dell’informazione pubblica”. “Sarebbe gravissima qualsiasi forzatura che, utilizzando cavilli di legge, aggirasse il voto parlamentare. Per questo mi appello ai Presidenti di Camera e Senato perche’ il voto del Parlamento sia rispettato e non si proceda a un gravissimo vulnus democratico che rappresenterebbe un pericoloso precedente per la nostra democrazia”. Lo afferma il senatore del Pd Salvatore, membro della commissione di Vigilanza Rai. L'articolo ...