Marcello Foa | siluro dalla Commissione di Vigilanza | non può essere presidente della Rai

La Vigilanza Rai boccia la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca....

Rai - la Vigilanza boccia la nomina di Marcello Foa : Hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22, cinque al di sotto del previsto quorum di 27 -

Rai : la Commissione di Vigilanza boccia Marcello Foa come presidente : Nessuna sorpresa. La Commissione di Vigilanza della Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. La votazione si è svolta stamattina e, come annunciato ieri, soltanto Lega e Movimento 5 Stelle hanno supportato la candidatura di Foa.Erano necessari 27 voti per l'approvazione, ma soltanto 23 componenti della Commissione Vigilanza hanno partecipazione alla votazione e di questi soltanto 22 hanno votato a favore di ...

Alessandro Sallusti : 'Con la nomina di Marcello Foa Matteo Salvini ha deciso di rompere con Silvio Berlusconi' : 'La nomina della presidenza Rai è un inizio di rottura con Forza Italia '. Alessandro Sallusti , ospite di Agorà su Raitre , commenta il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sulla ...

La Commissione di vigilanza Rai ha respinto la nomina di Marcello Foa : Il giornalista era stato proposto da Lega e Movimento 5 Stelle come presidente della Rai, ma la nomina è stata bloccata dall'opposizione di Forza Italia The post La Commissione di vigilanza Rai ha respinto la nomina di Marcello Foa appeared first on Il Post.

Rai. Alleanza Pd – Forza Italia : bocciato Marcello Foa : Il centrodestra muore ufficialmente oggi. Infatti la commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa

Nomine Rai : la Vigilanza boccia Marcello Foa presidente : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati ...

La Vigilianza Rai boccia Marcello Foa : Tutto come previsto. La Vigilanza Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente di Viale Mazzini. Il giornalista, indicato ieri dal Consiglio di amministrazione, doveva ottenere il voto dei due terzi dei componenti ma i rappresentati di Forza Italia, Pd e Leu non hanno partecipato alla riun

Marcello Foa - il piano di Salvini su un cavillo per la Rai : così trema il centrodestra : La partita in Commissione Vigilanza di questa mattina vale ben più del voto di ratifica alla nomina del presidente della Rai Marcello Foa . In ballo c'è la tenuta stessa del centrodestra, con l'...

Per Marcello Foa (e per il centrodestra) arriva il giorno della verità : Nonostante il via libera del cda si assottigliano le chance di Marcello Foa di diventare presidente della Rai. E alla vigilia del voto in Vigilanza si è a un passo dallo strappo tra Forza Italia e Lega. Il partito di Silvio Berlusconi è orientato a non partecipare al voto in commissione. Dopo il via libera del consiglio di amministrazione di viale Mazzini, la nomina di Foa per essere "efficace" deve ottenere il ...

Nomine Rai - elezione Marcello Foa presidente/ Ultime notizie - voto in Commissione Vigilanza : Rai, voto in Commissione Vigilanza per la nomina di Marcello Foa presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo, a rischio il centrodestra(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 04:50:00 GMT)

Rai - Marcello Foa presidente : ok dal Cda - ma Forza Italia voterà no | : Secondo indiscrezioni, Rita Borioni , Pd, avrebbe votato contro la nomina, mentre Riccardo Laganà, consigliere eletto dai dipendenti della tv pubblica, si sarebbe astenuto. Attesa per il voto in ...

Rai - Forza Italia voterà contro la nomina di Marcello Foa alla presidenza : Forza Italia voterà contro Marcello Foa alla riunione della Vigilanza Rai . E' questa, secondo fonti vicine a Silvio Berlusconi , l'indicazione che sarà data agli esponenti azzurri in commissione. Se ...

Per Marcello Foa - e per il centrodestra - arriva il giorno della verità : Nonostante il via libera del cda si assottigliano le chance di Marcello Foa di diventare presidente della Rai. E alla vigilia del voto in Vigilanza si è a un passo dallo strappo tra Forza Italia e ...