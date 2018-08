Manchester United | mega offerta al Real per Kovacic

Manchester United - Zidane al posto di Mourinho? Lo “Special One” verso l’addio… : Zidane AL posto DI MOURINHO- Clamoroso colpo di scena dall’Inghilterra. Secondo quando riportato dai media britannici, Mourinho sarebbe pronto a dire addio al club inglese dopo le prime settimane di ritiro. Il tecnico portoghese non sarebbe stato ancora accontentato sul mercato, aspetto che starebbe spingendo l’ex Inter a prendere in seria considerazione l’idea di lasciare […] L'articolo Manchester United, Zidane al posto ...

ICC - debutto amaro per il Real Madrid : il Manchester United sorride con Sanchez ed Herrera : I blancos escono sconfitti dal match contro i red devils, non serve a nulla il gol di Benzema a fine primo tempo Il Manchester United ha battuto 2-1 il Real Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato all’Hard Rock Stadium di Miami. Per i ‘red devils’ in rete Sanchez al 18′ e Herrera al 27′, di Benzema al 3′ minuto di recupero del primo tempo il gol della bandiera dei ...

Milan sconfitto dal Tottenham - il Manchester United batte il Real Madrid : Il Milan ha perso 0-1 contro il Tottenham, nella seconda sfida della International Champions cup, giocata nella notte a Minneapolis. È stato il centrocampista francese Georges-Kevin Nkoudou a segnare ...

ICC - Manchester United-Real Madrid 2-1 : Sanchez-Herrera show : MIAMI, STATI UNITI, - Il Manchester United di José Mourinho ha battuto 2-1 il Real Madrid di Julen Lopetegui , in un match disputato a Miami e valido per l'International Champions Cup. I Red Devils, ...

DIRETTA/ Manchester United Real Madrid streaming video e tv : formazioni - si comincia! (ICC 2018) : DIRETTA Manchester United Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, nella notte a Miami(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 01:44:00 GMT)

Manchester United - caso Mourinho : tecnico furioso - i bookmakers ipotizzano già l’esonero : Scoppia la bomba in casa Manchester United, secondo i media inglesi José Mourinho non è contento del mercato portato avanti dai Red Devils, da qui le dichiarazioni polemiche dell’ex Inter sia contro la rosa che sull’utilità delle amichevoli estive. Le ultime vittime sono stati Antonio Valencia e Anthony Martial, criticati pubblicamente per lo scarso rendimento. In precedenza aveva dichiarato le amichevoli della tournée negli ...

ICC 2018 - dove vedere Manchester United-Real Madrid in Tv e in streaming : Si prospetta una notte di grande calcio con la sfida tra Manchester United e Real Madrid valida per l'International Champions Cup 2018 L'articolo ICC 2018, dove vedere Manchester United-Real Madrid in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ICC - dove vedere Manchester United-Real Madrid in Tv e in streaming : L’International Champions Cup è ormai diventata da qualche anno una vera classica del calcio estivo grazie alla presenza dei più importanti club europei. S preannuncia quindi davvero interessante la sfida in programma questa notte tra Manchester United e Real Madrid, che si affronteranno a Miami. dove vedere Manchester United-Real Madrid – Come seguire la gara […] L'articolo ICC, dove vedere Manchester United-Real Madrid in Tv ...

ICC - voci dallo spogliatoio del Manchester United : 'Mourinho ci deprime'. È la crisi del terzo anno? : "José Mourinho è depresso. E il suo umore influenza così quello di tutta la squadra". Questa la clamorosa rivelazione lanciata da Sportsmail nella sua edizione online, che riferisce di voci ...

Manchester United : sfuma la pista che porta ad un difensore : Il futuro di Harry Maguire è ancora al Leicester , lo conferma la dirigenza delle foxes , lo riporta Sky Sport Uk . Il difensore che ha ben figurato ai mondiali di Russia con la maglia dei tre leoni era molto ambito dal Manchester United , ma il Leicester City non vuole privarsi di uno dei suoi pezzi più ...

'Manchester United - l'umore nero di Mourinho contagia staff e giocatori' : LONDRA - Non è cominciata sotto i migliori auspici la stagione del Manchester United . José Mourinho è scontento per il mercato e per una tournée statunitense in cui non ha potuto portare con sé i big,...