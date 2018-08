Maltempo Firenze | ripiantati gli alberi a 3 anni dal nubifragio

Maltempo Toscana : allagamenti e alberi caduti a Pisa e Firenze : Pioggia e vento nella notte in Toscana : segnalati numerosi danni in provincia di Pisa , sia sul litorale che nell’entroterra. A causa delle forti raffiche, nei pressi dello stabilimento balneare La Playa a Calambrone, un albero è crollato su un’auto in sosta, senza provocare ulteriori danni a persone o cose. Nell’entroterra il Maltempo ha interessato soprattutto Bientina, Pontedera e Calcinaia dove si sono registrati allagamenti ...

Maltempo - allagamento sulla A1 : 10km di coda a Firenze - esonda fosso Ghindossoli : Un allagamento con conseguenti problemi alla circolazione e 10 chilometri di coda si è registrato, nel tardo pomeriggio, sull’autostrada A1, al km 291, tra Scandicci ( Firenze ) ed Impruneta ( Firenze ) a causa della pioggia caduta nel pomeriggio e che ha portato all’ esonda zione del fosso Ghindossoli . L’autostrada, fanno sapere da Autostrade per l’Italia, non e’ mai stata chiusa. L'articolo Maltempo , ...

Maltempo Firenze : sul lungarno Moro lavori per 730.000 euro : Un investimento di 730mila euro per “sanare” una delle ferite inferte dalla tromba d’aria del primo agosto 2015. Con la sistemazione dell’area verde di lungarno Aldo Moro e’ terminata la prima fase (quella più significativa) dei lavori per la riqualificazione dei lungarni Colombo-Moro e dei giardini dell’area. Per la prima parte del progetto – si apprende – sono stati messi a disposizione 400.000 ...