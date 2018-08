Malagò | ' Per Osakue Europei a rischio'

Daisy Osakue - partecipazione agli Europei a rischio. Malagò : “Dose eccessiva di cortisone per la ferita riportata” : “Cascasse il mondo, ma a Berlino vado assolutamente” aveva dichiarato i giorni scorsi l’atleta della nazionale italiana Daisy Osakue, riferendosi agli Europei di atletica che si terranno prossimamente. Ma così forse non sarà: “A differenza di quanto sembrava nei giorni scorsi la partecipazione di Daisy agli Europei di atletica è a forte rischio”. A bloccare la determinazione e la speranza della primatista 22enne nel lancio del ...

GIovanni Malagò : "Daisy Osakue è fortemente a rischio per gli Europei di atletica di Berlino" : Daisy Osakue è fortemente a rischio per gli Europei di Berlino, in programma dal 6 all'8 agosto. A dichiararlo è il presidente del Coni GIovanni Malagò. "Ho parlato oggi con Alfio Giomi (il presidente della Fidal, ndr) che mi ha detto che la partecipazione di Daisy Osakue agli Europei di atletica è fortemente a rischio", ha dichiarato Malagò durante i lavori della Giunta."Lei - ha spiegato il n.1 del Coni - ...

Olimpiadi 2026 - Milano si sfila. Sala a Malagò : 'Disponibile solo per gare' : 'Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali'. È quanto scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l'indicazione ...

Olimpiadi 2026 - Sala molla Malagò : “Ha prevalso la politica. Milano disponibile solo a ospitare gare - non per governance” : Milano, Cortina e Torino, tutte insieme appassionatamente. Questo il progetto del Coni e di Giovanni Malagò per far nascere la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Tutti contenti, dal governo M5s-Lega ben rappresentato alle amministrazioni delle tre città: questo il piano del numero uno dello sport. E invece da Beppe Sala arriva il primo schiaffo: “Le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e ...

Olimpiadi - Malagò candida l’Italia : “Milano - Torino e Cortina per l’edizione del 2026” : Il numero uno del Coni conferma l'intenzione di presentare la candidatura congiunta delle tre città per l'edizione invernale del 2026: "Abbiamo il sì di Milano e Cortina, ora aspettiamo anche quello di Torino. Questa è un’occasione più unica che rara". Chiara Appendino, sindaca del capoluogo piemontese, aspetta però la decisione del governo: "Noi siamo a disposizione, ma le decisioni spettano all'esecutivo".Continua a leggere

Olimpiadi 2026 - Malagò : “Candidatura congiunta delle tre città. Aspettiamo di sapere se c’è anche Torino” : Cortina, Milano e Torino: tutte insieme, senza una capofila, candidate per le Olimpiadi invernali del 2026. È questa la soluzione migliore secondo la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati. L’indicazione arrivata al Coni alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale è stata annunciata dallo stesso presidente Giovanni Malagò: “La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la ...

