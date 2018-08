Malagò | “Europei a forte rischio per Daisy”

sportfair

: ??#Malagò: 'A forte rischio la partecipazione di #DaisyOsakue agli Europei di #atletica' - repubblica : ??#Malagò: 'A forte rischio la partecipazione di #DaisyOsakue agli Europei di #atletica' - HuffPostItalia : GIovanni Malagò: 'Daisy Osakue è fortemente a rischio per gli Europei di atletica di Berlino' - TgLa7 : #Daisy: Malagò, a forte rischio la partecipazione agli Europei -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Roma, 1 ago. – (AdnKronos) – “La partecipazione di agli Europei di atletica èmente a”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni, riferendosi alla situazione della primatista italiana under 23 nel lancio del disco aggredita di recente mentre rientrava a casa a Moncalieri. “Per la sua problematica all’occhio deve usare una dose di cortisone che – ha aggiuntoal termine della Giunta del Coni – malgrado ci sia la possibilità di avere esenzioni è in quantità talmente eccessiva che non le potrebbe avere. Quanto accaduto è un fatto estremamente grave, da disprezzare”. L'articolo: “Europei aper Daisy” SPORTFAIR.