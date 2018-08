Mai più Bullismo | Daniele Piervincenzi nuovo conduttore al posto di Pablo Trincia

Il mistero dell’Isola dei Maiali : scomparso il 90% della più grande colonia del mondo di Pinguini Reali : E’ un grande mistero la scomparsa del 90% dei Pinguini Reali dell’Isola dei Maiali, che era la più grande colonia di Pinguini Reali del mondo con due milioni di esemplari che nell’arco di 30 anni si è clamorosamente ridotto in modo misterioso. Nella piccola isola dell’oceano Indiano, l’Ile aux Cochons, sta succedendo qualcosa di molto strano: i superstiti tra i Pinguini sono soltanto 200.000. A lanciare ...

Niente più domeniche gratis ai musei? Buona idea - ma il ministro lo dica a Di Maio : Il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli, ha annunciato che dopo l’estate verrà conclusa la pratica dell’ingresso gratuito ai musei nella prima domenica del mese, introdotta nel 2014 da Dario Franceschini. Bonisoli non ha deciso di abolire le entrate gratuite, ma di affidare la decisione ai diret

Ilva - ecco il piano di Arcelor : copertura parchi più veloce - meno Co2 e “valutiamo uso del gas”. Di Maio : “Non basta” : C’è un anticipo di almeno 6 mesi sulla copertura dei parchi minerari e un impegno alla riduzione delle emissioni di Co2 del 15% rispetto ai dati del 2017 nonché a mantenere, anche per il periodo successivo alla durata del piano industriale, la produzione dell’acciaieria a ciclo integrato ad un livello non eccedente gli 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido annue. Insomma, se ci sarà da produrre di più l’intenzione di ...

Sondaggi : il Governo Conte piace agli italiani - Toninelli - Salvini e Di Maio ministri più apprezzati : Un Sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera riporta l'alto gradimento per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e per il suo Governo. Salvini, Di Maio e Toninelli i ministri più apprezzati, risalta il gradimento del loro operato fra gli elettori di Forza Italia e di Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Caro Di Maio - evitate le ipocrisie. Sul Decreto Dignità avete ceduto agli interessi dei più forti : Caro Di Maio, evita le ipocrisie sul cosiddetto Decreto Dignità: il passaggio nelle Commissioni Finanze e Lavoro alla Camera lo ha reso negativo per lavoratrici e lavoratori. Abbiamo riconosciuto alla versione iniziale del Decreto un'inversione di rotta, seppur modesta, dopo 20 anni di interventi di precarizzazione, in particolare attraverso il padronale Jobs Act.Ma avete ceduto alle pressioni degli interessi economici più forti. ...

L'Ombra della Guerra : Talion è più forte che Mai e dice addio alle microtransazioni- articolo : Era da tempo che non mettevamo le mani su Shadow of War e le scorribande di Talion, se non per qualche benchmark con nuovi pezzi hardware, visto che nel tempo si è affermato anche come ottimo parametro di confronto grazie alla sua scalabilità. In questi giorni, però, siamo tornati a menare fendenti tra orchi ed elfi grazie ad un corposo update rilasciato da Monolith, che non si limita ad apportare le solite correzioni e migliorie varie di una ...

1830 giorni senza padre Paolo. Oggi più che Mai abbiamo bisogno della sua voce : Cinque anni fa, nella notte tra il 28 e il 29 luglio del 2013, si perdevano le tracce di padre Paolo Dall'Oglio, rapito a Raqqa, in Siria. Da 1830 giorni non si hanno più notizie del fondatore della comunità inter-religiosa di Deir Mar Musa al-Habashio, nel nord siriano, a circa 80 chilometri dalla capitale Damasco. Cinque anni senza risposte, tra voci false e avvistamenti mai confermati, che hanno favorito il calare dell'oblio sul ...

La Luna rossa e Marte più vicino che Mai - spettacolo nel cielo di Roma : Tantissime persone a testa in su, ieri sera a Roma , e nel mondo, , per ammirare l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo, durata un'ora e 43 minuti, e la grande opposizione di Marte, altro raro evento astronomico. Il pianeta rosso, in particolare, è in ...

Di Maio : "Mai più Air Force Renzi". L'ex premier : "mai salito su quell'aereo" : L'ex premier Matteo Renzi risponde a stretto giro sulla rescissione da parte del governo Conte del contratto di leasing dell'Air Bus A350-500, ribattezzato da Di Maio "Air Force Renzi":"Quando tornano su bufale come 'l'aereo di Renzi' significa che sono disperati: quell'aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese. Io non ci ho mai messo piede. Di Maio ha scritto un decreto che licenzierà 80mila persone: parli di ...

Milik : 'Cavani è più forte di me - ma voglio essere titolare. A Napoli succedono cose Mai viste...' : Cristiano Ronaldo alla Juve? Non posso dire nulla, è il miglior giocatore del mondo insieme a Messi. Vediamo come andrà. Amichevoli? E' bello giocare contro squadre come Liverpool, Borussia e ...

50mila per il Bari - azionariato popolare per la nuova società di calcio : 'Mai più fallimenti dolosi' : Per assicurare la partecipazione dal basso, l'idea dei promotori è anche quella di prevedere delle assemblee soci aperte a tutti su determinati aspetti più legati al mondo del tifo. La raccolta delle ...

Perché Carolyn Bessette è ancora (anzi - più che Mai) un’icona di stile : Di lei non c’è uno scatto che non sia memorabile. Carolyn Bessette poteva essere a passeggio con il cane, invitata a un party di beneficenza o in posa per un ritratto e riuscire sempre a essere magnetica, non solo per gli obiettivi dei fotografi ma anche per il pubblico che l’aveva scoperta a metà anni ’90. A quei tempi una sconosciuta pr di Calvin Klein, negli anni d’oro dello stilista americano, cominciava a uscire con John Fitzgerald Kennedy ...