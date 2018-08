Fca - Magneti Marelli acquisisce SmartMeUp per guida autonoma : Roma, 1 ago., askanews, - Magneti Marelli acquisisce SmartMeUp, azienda francese specializzata nello sviluppo di 'perception software' per la guida autonoma. Lo comunica la società del gruppo Fca, ...

Bari - operai ex Om Carrelli sul lastrico. Carrieri : 'Formazione per impiego alla Magneti Marelli' : Il consigliere comunale Giuseppe Carrieri torna sulla questione degli operai della ex Om Carrelli, senza lavoro dalla chiusura dello stabilimento. 'Stamane ho scritto all'amministratore delegato di ...

Gruppo FCA - Al via il processo di scorporo di Magneti Marelli : Il Gruppo FCA ha formalmente avviato il processo per la separazione dalla controllata Magneti Marelli. In particolare è stato depositato il progetto di scorporo e quotazione della società di componentistica previsto all'interno del piano industriale presentato il primo giugno scorso a Balocco.L'esempio di Cnh e Ferrari. Lo scorporo sarà effettuato secondo le linee guida seguite in passato con la Cnh e la Ferrari. Nello specifico il Gruppo ...

FCA e scorporo - poi IPO - Magneti Marelli : occasione di visibilità per le azioni sul Ftse Mib? : ... confluianno tutte le attività di progettazione e realizzazione di sistemi elettronici ed elettromeccanici e ben quattordici partecipazioni sparse in tutto il mondo. Il piano prevede poi che MM srl ...

Borsa : Europa debole - a Milano - -0 - 3% - bene Fca in vista scissione Magneti Marelli : In aggiunta tra giugno e luglio l'economia americana ha continuato a espandersi, ma a passo 'moderato o modesto'. Milano perde lo 0,35%, Parigi lo 0,52%, Francoforte lo 0,42% e Madrid lo 0,38%. E' in ...