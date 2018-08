abruzzonews.eu

: Magia, energia e musica con Ranieri alla Festa di Sant’Andrea - SenzaSuonoMusic : Magia, energia e musica con Ranieri alla Festa di Sant’Andrea - Abruzzo_Eventi : Magia, energia e musica con Ranieri alla Festa di Sant’Andrea - Lopinionista : Magia, energia e musica con Ranieri alla Festa di Sant’Andrea #abruzzo #notizie -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Ma chi si aspetta un semplice concerto probabilmente non ha seguito altri suoi spettacoli. Immancabili i suoi riferimenti al teatro napoletano come in 'Quagliarulo se ne va , Pamela, ' con indosso ...