Mafia - beni per 32 milioni confiscati a boss di Catania : Palermo, 1 ago., askanews, - beni per 32 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Catania nei confronti di William Alfonso Cerbo, ritenuto uomo legato al clan Mazzei, '...

Mafia : confiscati 32 milioni al boss catanese 'Scarface' - aveva anche un trono - : Beni per 32 milioni di euro sono stati confiscati su provvedimento della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, a William Alfonso Cerbo attualmente agli arresti domiciliari per ...

Raggi : fuori Mafia da Roma - confiscati 18 - 5 milioni : Raggi: non abbassiamo lo sguardo Roma- Di seguito il tweet di Virginia Raggi, sindaca di Roma. #fuoriLamafiaDaRoma. confiscati 18,5 milioni di euro al clan Fasciani. Ringrazio la @GDF e la Dda Roma per l'operazione di oggi. Criminalità non deve inquinare economia litorale #NonAbbassiamoLoSguardo.

Mafia : da Comune Milano manifestazione di interesse per 17 beni confiscati (2) : (AdnKronos) - Questi immobili, prosegue Majorino, "sono simboli, ma anche mezzi concreti per favorire la socialità. Ci auguriamo quindi che l’agenzia nazionale che li gestisce concluda in fretta le procedure, affinché le unità immobiliari possano essere riconsegnate alla cittadinanza". La manifestaz

Mafia : da Comune Milano manifestazione di interesse per 17 beni confiscati : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - La Giunta comunale di Milano ha formalmente avanzato la manifestazione di interesse per 17 unità immobiliari attualmente gestite dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Lo rende noto

Assegnati due fondi confiscati alla Mafia in centro storico : Due dei 45 immobili nel centro storico genovese confiscati nel 2017 alla famiglia Canfarotta nell'ambito di una maxi inchiesta contro la criminalità organizzata sono stati Assegnati in concessione ...

Mafia - confiscati beni per 10 milioni ai fratelli Graviano : confiscati beni per dieci milioni di euro a Benedetto Graviano , 60 anni, e i fratelli Filippo, di 57, Giuseppe, di 55, e Nunzia, di 50. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di ...

Tra i beni confiscati alla Mafia c'è anche un appartamento a Montale : "Per noi " dice " restituire al patrimonio comune e alla collettività i quasi cinquecento beni sequestrati alle mafie è una priorità politica. Con questa prima conferenza dei servizi abbiamo ottenuto ...

Mafia : Trapani - confiscati beni per 20 milioni euro a imprenditore Fanaro : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - beni per 20 milioni di euro sono stati confiscati all'imprenditore Pietro Funaro, 57 anni, ritenuto dagli investigatori "vicino alle famiglie mafiose" del trapanese. Gli agenti di Polizia della Divisione Anticrimine e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanz