Madre e figlia down si laureano insieme

Madre e figlia - con sindrome di Down - si laureano lo stesso giorno : Madre e figlia Down laureate lo stesso giorno in Comunicazione e Dams all'Università della Calabria. Loredana Ambrosio e la figlia Francesca Pecora hanno studiato insieme, aiutandosi reciprocamente, e sono riuscite a coronare il sogno della laurea l'una accanto all'altra davanti ad una platea commossa e particolarmente partecipe, che ha tributato loro alla fine un lungo applauso.Il rettore dell'Unical, Gino Mirocle Crisci, ha voluto ...

USA - uccide la figlia con il sale : Madre condannata a 30 anni di carcere : Una condanna a 30 anni di reclusione per una giovane madre, Kimberley Martines, che nel 2016 in South Carolina, negli Stati Uniti, uccise la figlia Peyton di soli 17 mesi. La donna costrinse la piccola a mangiare un'enorme quantità di sale. Deliranti le motivazione dell'insano gesto: lo avrebbe fatto solo per attirare l'attenzione del marito dal quale si stava separando. Peyton fu soccorsa immediatamente, tuttavia l'accumulo di liquidi nei ...

Anna Marchesini : “Ringrazio tutte le persone che oggi ricordano mia Madre”. Le parole della figlia a due anni dalla scomparsa : “Ringrazio tutte le persone che oggi ricordano mia madre, ricordarla in molti modi sarà una mia finalità e spero presto -finiti gli studi universitari- di scrivere un libro su di lei”, Virginia Valente parla di sua madre al Corriere Quotidiano. Due anni senza Anna Marchesini, il 30 luglio 2016 l’attrice era venuta a mancare a soli 62 anni. Le condizioni della comica, pochi giorni dopo aver presenziato alla laurea di sua figlia, ...

Thomas Markle : "Mia figlia Meghan ha ripreso la durezza di sua Madre. Basterebbe un gesto gentile - ma non ha fatto neanche un passo" : "Se non fanno nulla per te, perché tu dovresti fare qualcosa per loro?": così Thomas Markle ha riassunto gli insegnamenti che la figlia Meghan ha ricevuto, secondo lui, dalla madre Doria. Come riporta Dailymail, infatti, secondo Thomas sarebbe stata la madre a trasmettere a Meghan i lati più duri del suo carattere.È da molto tempo che il padre della duchessa del Sussex si lascia andare a manifestazioni di tristezza ...

Stalker perseguita - molesta e rapina Madre e figlia : ai domiciliari con braccialetto elettronico : TORRE DEL GRECO. perseguita, molesta e rapina madre e figlia: ai domiciliari Stalker 29enne. Dopo accurate indagini gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Torre del Greco, alla guida ...

Pavia - Madre e figlia si diplomano insieme : Pavia, madre e figlia si diplomano insieme “Ho atteso che i miei figli diventassero più grandi e autonomi per tuffarmi in questa avventura”, ha raccontato la donna Continua a leggere L'articolo Pavia, madre e figlia si diplomano insieme proviene da NewsGo.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzoti con il ballo dell’estate : Madre e figlia insieme scatenate : “Auri ed io… con il passo dell’estate! Almeno ci proviamo”. Michelle Hunziker ha postato sul proprio profilo Instagram il video in cui balla con la figlia Aurora Ramazzotti. L'articolo Michelle Hunziker e Aurora Ramazzoti con il ballo dell’estate: madre e figlia insieme scatenate proviene da Il Fatto Quotidiano.

La figlia si chiude in lavatrice e il programma parte da solo. La denuncia della Madre su FB : "Quest'oggetto può essere davvero pericoloso. Mettete sempre il dispositivo di sicurezza" scrive Lindsey McIver, 32 anni, mamma americana di due figli. La donna ha raccontato l'incidente sui social in un post diventato virale: "Era bloccata là dentro mentre stava iniziando a riempirsi d'acqua"Continua a leggere

Auto fuori strada per l’asfalto reso viscido dalla pioggia : morti papà e figlia di 4 anni - grave la Madre : Un incidente stradale è avvenuto questa mattina alle porte di Foggia: 2 persone sono morte ed un’altra è rimasta gravemente ferita. Le vittime sono padre e figlia di 4 anni, mentre la madre della piccola è in gravi condizioni. L’incidente si è verificato sulla SS673, a pochi km dal centro abitato. L’Auto su cui viaggiava la famiglia, secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe uscita fuori strada probabilmente a causa ...

Schianto sull'A1 : morti padre - Madre e figlia di 5 mesi. Tornavano dal concerto dei Roger Waters : Rornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto l'altra sera a Roma la famiglia morta domenica pomeriggio nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo,...

