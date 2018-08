Madonna e il figlio calciatore «che poteva giocare nella Juventus»

vanityfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Linea diretta Portogallo-Torino. Negli ultimi giorni pare esserci un filo invisibile che collega l’estremità occidentale dell’Europa con il capoluogo piemontese, per la precisione con la: dopo la scelta del fenomeno lusitano Cristiano Ronaldo di traslocare sulle rive del Po, infatti, ecco arrivare da Lisbona alcune dichiarazioni diche la scorsa estate avrebbe preso in considerazione l’idea di trasferirsicittà della Mole per permettere a suoDavid Banda,in erba, dinelle giovanili bianconere. LEGGI ANCHE, la famiglia è unita (in Malawi) «Quando ho capito che voleva raggiungere un livello professionistico, ho fatto di tutto per trovargli le migliori scuole calcio e i migliori allenatori», ha rivelato la regina del pop in una lunga intervista concessa a Vogue in vista dei suoi imminenti 60 anni. «L’America però in questo campo è ...