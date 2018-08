Macron si salva sulla sfiducia Ma il Paese non gli crede più

I cittadini scaricano i leader Macron - Merkel e May in crisi I Mondiali non salvano l'Eliseo : cittadini europei stanno abbandonando i propri leader. Francia, Germania e Regno Unito, vale a dire i tre paesi più grandi e politicamente influenti del Vecchio Continente, sembrano non amare più le proprie guide. Emmanuel Macron, Angela Merkel e Theresa May Segui su affaritaliani.it

Scontri a Parigi dopo la festaI mondiali non salvano Macron : Vincere un mondiale non basta a Macron per diventare imperatore di Francia. E non basta per far dimenticare ai francesi la contestazione in atto da tempo contro un presidente considerato da molti "arrogante" ed esponente solo del ceto ricco

AQUARIUS - SALVINI : "Macron - TI DO 9 MILA MIGRANTI"/ Video - "voglio salvare vite" - Iwobi "Francia - no lezioni" : AQUARIUS, SALVINI: "Macron, ti do 9 MILA migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore, ecco l'appello al presidente transalpino

Macron lancia una lotteria e un gratta&vinci per salvare castelli e monumenti a rischio : Missione Patrimonio. In Francia arriva una lotteria nazionale per salvare i castelli e i monumenti a rischio. A caccia di risparmi per risanare il bilancio pubblico, il presidente Emmanuel Macron, presenta l'iniziativa al castello Voltaire di Ferney, simbolo di tolleranza e Illuminismo al confine franco-svizzero, che è stato appena restaurato per 9 milioni di euro e aprirà le porte al pubblico nel fine settimana.Ideato dal ...

Parigi - l'incontro tra il presidente Macron e il migrante-eroe : "Raccontami come hai salvato il bambino" : Mamoudou Gassama, il migrante originario del Mali che ha salvato un bambino che stava per cadere da un balcone al quarto piano, sarà naturalizzato francese ed entrerà a far parte del corpo dei vigili del fuoco. Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha ricevuto il giovane all'Eliseo.