«Macron pensa solo al business | ora ricostruiamo la sinistra» | parla Benoît Hamon

Elezioni Europee - Macron pensa ad un fronte comune con PD e Ciudadanos : Una piattaforma comune nel tantivo di arginare la 'marea popolulista' che potrebbe rappresentare un grosso problema [VIDEO] in vista delle Elezioni Europee previste per maggio del prossimo anno. Dalla Francia preferiscono muoversi in anticipo ed in tal senso La République En Marche!, il partito del presidente Emmanuel Macron, starebbe pensando ad un fronte comunque con i due maggiori partiti progressisti [VIDEO] di Italia e Spagna, Pd e ...