optimaitalia

: #MacGyver 2 cavalca veloce verso il finale di stagione con un doppio appuntamento: anticipazioni 8 agosto… - OptiMagazine : #MacGyver 2 cavalca veloce verso il finale di stagione con un doppio appuntamento: anticipazioni 8 agosto… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Per2 è arrivato il momento di premere l'acceleratore e andare dritto drittoildiche andrà in onda prima di Ferragosto. A quanto pare Rai2 ha deciso di cambiare in corsa la sua programmazione e, dopo aver confermato la messa in onda di due episodi l'8 agosto, ha pensato bene di annunciare un triplice episodio giorno 13 chiudendo così questa movimentata, secondadella serie con Lucas Till nei panni di Angus.Il primoda segnare in agenda è quello di oggi, mercoledì 1 agosto, su Rai2 alle 21.25 con gli episodi 17 e 18 dal titolo "Pirati nucleari" e "Tra le nuvole" in cui Mac, Jack e Riley si ritrovano a Chernobyl, città fantasma e ancora deserta dopo il disastro nucleare,alla ricerca di un capo della mafia ucraina, Dmitry Pavlovich, reo di prestare le sue rotte commerciali al traffico di armi e merci di alcuni gruppi terroristici ...