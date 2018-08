Luglio letale per il Giappone | oltre 300 morti in un solo mese a causa degli eventi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018)300 persone hanno perso la vita neldidi disastri legati alle condizioni meteo in uno dei mesi più letaliultimi anni del. Prima sono arrivate precipitazioni record, che hanno portato gravi alluvioni e frane neloccidentale, costate la vita ad almeno 220 persone, con 9 ancora dispersi e ormai considerati. A questa tragedia sono seguite temperature record che hanno raggiunto i 40°C, responsabili di 116 vittime. Il bilancio è alto, anche per un Paese soggetto a terremoti, eruzioni vulcaniche e tifoni. Una delle nazioni più benestanti del mondo, ilha utilizzato la sua abilità tecnologica per costruire importanti difese dai disastri naturali. I fiumi hanno alte mura e argini artificiali per impedire gli straripamenti. I grattacieli, costruiti con sistemi amzzanti, sono progettati per oscillare durante un terremoto, ...