Lucia Bramieri all' Isola dei Famosi 2019? Sono battagliera | amo mettermi in

Grande Fratello : Lucia Bramieri trova l’amore (FOTO) : Lucia Bramieri si è fidanzata dopo il Grande Fratello 15 L’estate ha portato a Lucia Bramieri un nuovo amore: l’ex concorrente del Grande Fratello è stata infatti paparazzata dai fotografi di Spy in compagnia del suo nuovo ragazzo, di ben 23 anni più giovane. Il suo nome è Emanuele e già l’intesa tra i due sembrerebbe essere alle stelle: come mostrano le foto pubblicate sulla rivista scandalistica infatti Lucia sembrerebbe ...

“Beccata col baby fidanzato”. Lucia Bramieri del Grande Fratello ha 57 anni. Lui… Ah! : Sarà pure stato il Grande Fratello delle polemiche, quello ultimo tornato nelle mani di Barbara D’Urso, ma non si può certo dire che non siano nate nuove coppie. Coppie nate nella Casa che ancora resistono, nonostante sia passato un bel po’ dalla fine del reality di Canale 5. Come Lucia Orlando e Filippo Contri. Molti pensavano che sarebbe finita una volta usciti dal gioco, e invece eccoli India, dove sono volati per il primo ...