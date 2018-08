Luci e ombre nel medioevo | il 3° concorso di pittura estemporanea presieduto

Pallanuoto femminile - il Setterosa ancora una volta delude le attese. Stagione con poche Luci e tante ombre : Si chiude con un sesto posto l’Europeo di Pallanuoto femminile del Setterosa : se alla vigilia della rassegna indicavamo proprio in sei il numero delle effettive pretendenti al trono continentale, ecco che possiamo affermare che l’Italia si è classificata ultima tra le favorite. Di match tirati il Setterosa ne ha giocati tanti in Stagione , purtroppo da quelli che contavano veramente è sempre uscito sconfitto, o, al massimo ha ...

Sergio Marchionne - Luigi Bisignani svela Luci e ombre : 'La beffa finale e i 2 grandi rimpianti della sua vita' : 'Lascia il mondo del lavoro - conclude Bisignani - con due grandi rimpianti : non aver vinto il mondiale con la Ferrari e e non essere riuscito a chiudere l'accordo con General Motors '.

Mondiali Russia 2018 – Spagna agli ottavi fra Luci e ombre : niente riposo - subito in campo ad allenarsi [GALLERY] : La Spagna ha passato il Girone-B da prima in classifica, ma con soli 5 punti e dando l’impressione di essere una squadra molto fragile: coach Hierro dunque ha richiamato subito in campo i suoi ragazzi Dopo il pareggio per 2-2 contro il Marocco, arrivato in extremis a salvare la Spagna da una figuraccia, coach Hierro ha avvertito l’ennesimo campanello d’allarme. Nonostante la Spagna abbia passato il Gruppo-B da prima in ...