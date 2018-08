LOREDANA BERTE' Spero che mia sorella Mimì sia orgogliosa di me

LOREDANA Bertè - è rinata una stella : 'Sono di nuovo felice' : Nel cuore sempre la sorella amatissima Mimì , 'Non ho fatto la pace con me stessa e con il mondo intero, ma sono più serena e spero che mia sorella Mimì sia orgogliosa di me', e tanti progetti per il ...

“Mimì - ce l’ho fatta”. LOREDANA Bertè - parole strazianti per la sorella Mia Martini : È una Loredana Bertè del tutto inedita quella di questi mesi. A 67 anni, infatti, la cantante è tornata in testa alle classifiche con Non ti dico no e` il brano, brano reggae dance realizzato in duetto con la band salentina Boomdabash. Assicura che è solo l’inizio della rivincita che, in occasione del rinnovato successo, si è raccontata al Corriere della Sera.I Boomdabash mi sottoposero una canzone rock che loro giudicavano perfetta per me. La ...

LOREDANA Bertè rinata : “Voglio andare in gara a Sanremo” : Festival di Sanremo 2019: Loredana Bertè in gara? Loredana Bertè è tornata sulla cresta dell’onda: l’artista calabrese sta scalando le classifiche con il brano “Non ti dico no” cantato con i Boomdabash. “Non ti dico no” ha già raggiunto 12 milioni di visualizzazioni e un disco di platino. Loredana Bertè ha raccontato la genesi del tormentone estivo dell’anno in un’intervista rilasciata al ...

ANTONELLA LO COCO/ LOREDANA Bertè è la sua "mamma" musicale (Amiche in Arena) : ANTONELLA Lo COCO è una delle artiste italiane invitata da Loredana Bertè sul palco di Amiche in Arena, il concerto in replica questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:52:00 GMT)

FIORELLA MANNOIA/ Complimenti a LOREDANA Bertè : "È la regina della musica" (Amiche in Arena) : Il concerto Amiche in Arena è nato da un’idea di Loredana Bertè e di FIORELLA MANNOIA, Direttore Artistico dell’evento. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:26:00 GMT)

LOREDANA Bertè come Al Bano e Romina : concerto annullato (per truffa) : Era previsto per giovedì 9 agosto, a Rimini, il concerto di Loredana Bertè. Ma per i fan è giunta ora una brutta notizia: il concerto è stato annullato. Ad annunciarlo è stato Marco Poggioni, in qualità di rappresentante della Joe & Joe, la società di booking dell’artista. La motivazione? Una conflittualità di ordine contrattuale, causata dagli organizzatori del concerto e non imputabile alla Bertè. Nello specifico, si legge sul ...

Scaletta Amiche in Arena su Canale5 con Alessandra Amoroso - Emma - Elisa e le altre ospiti di LOREDANA Bertè : Amiche in Arena su Canale5 per una serata completamente dedicata alla musica e alle donne. Torna in prima serata il concerto che Loredana Bertè e alcune delle sue colleghe hanno tenuto in occasione dei 40 di carriera dell'artista di Bagnara Calabra, con il chiaro obiettivo di sostenere le donne vittime di violenza. Il concerto si è tenuto all'Arena di Verona a settembre del 2016, ma era già stato trasmesso su Canale5 a qualche mese dal live. ...

Paola Turci/ Video - Luna in coppia con LOREDANA Bertè (Amiche in Arena) : Paola Turci duetterà con Loredana Bertè sul palco dell'Arena di Verona in occasione del concerto evento Amiche in Arena, in onda questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:37:00 GMT)

AMICHE IN ARENA/ Diretta e scaletta : LOREDANA Bertè - Fiorella Mannoia - Gianna Nannini e tante altre..(Replica) : AMICHE in ARENA torna in onda oggi, sabato 28 luglio, in prima serata su canale 5, Diretta e scaletta. Sul palco Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e tante altre...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:11:00 GMT)

Al Bano e Romina “truffati”/ Rimini - saltano tutti i concerti estivi : LOREDANA Bertè - “gravi inadempienze” : Al Bano e Romina Power truffati: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:37:00 GMT)