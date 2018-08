Loredana Bertè rinata | “Voglio andare in gara a Sanremo”

Amiche in Arena/ "Dedicato" a Loredana Bertè e alla lotta al femminicidio (replica) : Amiche in Arena è il concerto-evento che omaggia Loredana Bertè e la sua carriera lunga 40 anni. Tra gli ospiti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Emma ed Elisa.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 08:00:00 GMT)

ANTONELLA LO COCO/ Loredana Bertè è la sua "mamma" musicale (Amiche in Arena) : ANTONELLA Lo COCO è una delle artiste italiane invitata da Loredana Bertè sul palco di Amiche in Arena, il concerto in replica questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:52:00 GMT)

FIORELLA MANNOIA/ Complimenti a Loredana Bertè : "È la regina della musica" (Amiche in Arena) : Il concerto Amiche in Arena è nato da un’idea di Loredana Bertè e di FIORELLA MANNOIA, Direttore Artistico dell’evento. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:26:00 GMT)

Loredana Bertè come Al Bano e Romina : concerto annullato (per truffa) : Era previsto per giovedì 9 agosto, a Rimini, il concerto di Loredana Bertè. Ma per i fan è giunta ora una brutta notizia: il concerto è stato annullato. Ad annunciarlo è stato Marco Poggioni, in qualità di rappresentante della Joe & Joe, la società di booking dell’artista. La motivazione? Una conflittualità di ordine contrattuale, causata dagli organizzatori del concerto e non imputabile alla Bertè. Nello specifico, si legge sul ...

Scaletta Amiche in Arena su Canale5 con Alessandra Amoroso - Emma - Elisa e le altre ospiti di Loredana Bertè : Amiche in Arena su Canale5 per una serata completamente dedicata alla musica e alle donne. Torna in prima serata il concerto che Loredana Bertè e alcune delle sue colleghe hanno tenuto in occasione dei 40 di carriera dell'artista di Bagnara Calabra, con il chiaro obiettivo di sostenere le donne vittime di violenza. Il concerto si è tenuto all'Arena di Verona a settembre del 2016, ma era già stato trasmesso su Canale5 a qualche mese dal live. ...

Paola Turci/ Video - Luna in coppia con Loredana Bertè (Amiche in Arena) : Paola Turci duetterà con Loredana Bertè sul palco dell'Arena di Verona in occasione del concerto evento Amiche in Arena, in onda questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:37:00 GMT)

Al Bano e Romina “truffati”/ Rimini - saltano tutti i concerti estivi : Loredana Bertè - “gravi inadempienze” : Al Bano e Romina Power truffati: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:37:00 GMT)

Amiche in Arena - su Canale 5 Loredana Bertè in concerto per i 40 anni di carriera : Lo scorso settembre l’Arena di Verona ha ospitato l’evento Amiche in Arena, un mega concerto di Loredana Berté che festeggiava sul palco i suoi 40 anni di carriera, con la direzione artistica di Fiorella Mannoia, trasmesso in replica sabato 28 luglio alle ore 21.10 su Canale 5. L’ex giudice di Amici e la cantante, che ha anche prodotto l’ultimo album della Berté, hanno radunato sul palco dell’Arena tante voci ...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/Video - cantanti e pagelle : Loredana Bertè arriva in bici - Riki premiato da Radio 105 : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, cantanti e pagelle 26 Luglio: fra i top Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, pronti a dominare la classifica dei tormentoni con “Amore e capoeira”.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:16:00 GMT)

BOOMDABASH E Loredana BERTÈ/ “Io - l’unica mamma rock di Emma Marrone” (Wind Summer Festival) : BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ, la coppia funziona e i risultati si vedono. Questa sera saranno sul palco del Wind Summer festival con la loro "Non ti dico no".(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:50:00 GMT)