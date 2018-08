L’offerta di Sky per i bar comprenderà anche DAZN via satellite

calcioefinanza

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Si arricchisce l’o?erta per gli abbonati Sky Bar:sarà visibile soltanto nei locali pubbliciin diretta viaNiente app, quindi, per chi gestisce i locali pubblici, dai bar ai pub passando per i ristoranti. Per evitareproblemi di buffering e relativi alle connessioni, Sky ha infatti annunciato che nei barle tre partite disaranno visibili via. “Grazie all’accordo tra Sky e Perform, solo nei locali pubblici per il triennio 2018/2021, tutte le 380 partite di Serie A si vedranno in diretta sugli schermi dei locali abbonati a Sky con un unico abbonamento via: 266 match visibili sui canali Sky Sport e 144 sul canale”, si legge nel comunicato.