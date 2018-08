“Lo sposo e la sposa fanno a botte” Matrimonio italiano con finale ‘a sorpresa’

caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Poche cose sono imbarazzanti come unmal riuscito, durante il quale l’aria si fa improvvisamente pesante, gli sposi alzano la voce e le risate e gli scherzi lasciano il posto alle parolacce e agli insulti. Se pensate che certe cose succedano soltanto nei film, sappiate però che vi sbagliate di grosso. Una scena del genere l’hanno infatti vissuta davvero gli invitati a un pranzo di nozze andato in scena ad Agrigento. Alla fine è dovuta intervenire una pattuglia delle sezioni “Volanti” della questura locale per sedare la lite furibonda tra due neo sposini avvenuta al termine del pasto nel locale. A quanto si legge su Lasicilia.it, al momento di pagare il conto, marito e moglie avrebbero avuto una discussione sulla rispettiva somma in denaro da corrispondere al proprietario del ristorante. Una cosa da poco, penserete. E dalle parole si è anzi ...