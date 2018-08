Lirfl rugby a 13 | Il bilancio di D’Amico

Lirfl (rugby a 13) : L’Aquila è campione d’Italia : Roma – Erano i grandi favoriti della vigilia e hanno fatto rispettare il pronostico. L’Aquila ha vinto il titolo di campione 2018 del campionato organizzato dalla Lega Italiana Rugby Football League ( Lirfl ). Nella finale disputata a Cascia (in Umbria) nello scorso fine settimana, la squadra di coach Alessandro Marozzi ha coronato un “inseguimento” che durava ormai da tre anni. Troppi i titoli sfiorati dagli abruzzesi in questo periodo e così la ...

Lirfl (rugby a 13) si rifà il look : accordo con Sportika : Lirfl (rugby a 13) si rifà il look: accordo con Sportika per i prossimi tre anni, vestirà la Nazionale Roma – Una notizia di grande rilievo per la Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) e per tutto il movimento italiano di rugby a 13. Nei giorni scorsi è stato trovando un importante accordo con l’azienda di abbigliamento sportivo Sportika che dal primo luglio 2018 e per i successivi tre anni sarà sponsor tecnico della Nazionale. Un’intesa ...