L' indice delle aziende sanitarie si muove in territorio positivo | +1 | 05% | | guizzo

Limature per l'indice delle società assicurative - -0 - 48% - : Teleborsa, - Il Settore assicurativo italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Insurance è senza direzione. Il FTSE Italia Insurance ha esordito a ...

In rosso l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -1 - 05% - - si concentrano le vendite su Intek Group : Teleborsa, - Giornata in scivolata per l'indice siderurgico a Piazza Affari, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 42.

In rosso l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -1 - 05% - - si concentrano le vendite su Intek Group : Giornata in scivolata per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 42.060,52, ...

Andamento positivo per l'indice delle società assicurative - +1 - 26% - - si concentrano gli acquisti su Cattolica Assicurazioni : Teleborsa, - Il Settore assicurativo italiano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Insurance. Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 15.571,75 ...

Andamento cauto per l'indice delle aziende sanitarie - +0 - 20% - - scambi al rialzo per Recordati : Teleborsa, - Il Comparto sanitario italiano si muove nella giornata odierna sui livelli precedenti, mentre l'EURO STOXX Health Care si mostra timidamente negativo. Il FTSE Italia Health Care ha aperto ...

L'indice italiano delle azioni siderurgiche mostra segnali di resistenza - +0 - 33% - : Andamento moderato per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' indice EURO STOXX che ha chiuso sottotono. Il FTSE ...

Effervescente l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 76% - - seduta effervescente per Amplifon : Teleborsa, - Slancio per il comparto sanitario italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care avvia a quota 160.605,73 con un ...

Effervescente l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 76% - - seduta effervescente per Amplifon : Slancio per il comparto sanitario italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care avvia a quota 160.605,73 con un ...

Istat : aumenta l'indice delle retribuzioni orarie dal 2011 : A giugno si registra un rialzo dei salari dello 0,9% rispetto maggio, e del 2,0% nei confronti del 2017. Sopratutto nei settori militare e difesa

Andamento positivo per l'indice delle società assicurative - +0 - 86% - : Teleborsa, - Andamento positivo per il settore assicurativo italiano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Insurance. Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 15.288,42 con una ...

Seduta tonica per l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 11% - : Teleborsa, - Andamento positivo per il comparto sanitario italiano, mentre mostra un andamento debole l'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 159.720,95, in aumento dell'1,11%,...

Seduta tonica per l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 11% - : Andamento positivo per il comparto sanitario italiano , mentre mostra un andamento debole l' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 159.720,95, in aumento dell'1,11%, rispetto ...

Svizzera : indice Zew indica peggioramento delle aspettative a luglio : 25/07/2018 10:20 In Svizzera e' stato reso noto il valore dell'indice Zew, che misura le aspettative degli esperti sull'andamento dell'economia elvetica nei prossimi 6 mesi. L'indice ha evidenziato nel mese di luglio un peggioramento passando a -4 punti dai 8 punti della rilevazione precedente. , CC - www.ftaonline.com,

Svizzera : indice Zew indica peggioramento delle aspettative a luglio : In Svizzera e' stato reso noto il valore dell'indice Zew, che misura le aspettative degli esperti sull'andamento dell'economia elvetica nei prossimi 6 mesi. L'indice ha evidenziato nel mese di luglio un peggioramento passando a -4 punti dai 8 punti della rilevazione precedente. , CC - www.ftaonline.com,