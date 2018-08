“L’ho fatto per te” Il gesto di Alba | 10 anni | commuove l’Italia intera

caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Per quattrosi è fatta crescere i capelli. Le femmine sono vanitose anche a dieci, si sa. Ma questa ragazzina di Viareggio che si chiamaa un certo punto ha deciso di dare uno scopo a quella chioma che era diventata lunga e folta. L’hacol cuore. Perché quando la sua treccia è diventata lunga, l’ha tagliata e spedita a una bambina sconosciuta, ma che spera diventi una sua amica di penna, che non è fortunata quanto lei perché combatte ogni giorno il cancro e per via della cure chemioterapiche non ha più i capelli. È una storia di grande generosità e altruismo quella di. La racconta il quotidiano toscano Il Tirreno, che pubblica anche la foto che vedete qui sotto, ma hagià il giro di siti e giornali per quanto scalda il cuore., come detto, ha dieci, frequenta la prima elementare e abita a Viareggio. Si è fatta tagliare la sua ...