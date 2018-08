LG Q STYLUS sbarca in Italia Resistente | colorato | con tante nuove funzioni e … il

laragnatelanews

(Di mercoledì 1 agosto 2018) LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo indel nuovo LG Q, l’ultimo modello della serie Q dotato di caratteristiche premium e provvisto di pennino, che permette agli utenti di essere più produttivi ed espressivi con la scrittura a mano libera rispetto a quella su tastiera. LG Qè ora in vendita nella colorazione Aurora Black al prezzo consigliato al pubblico di € 429,90. LG Qsi presenta in un elegante corpo metallico, certificato IP68 per la protezione dall’acqua e dalla polvere e conforme a 14 test di resistenza dello standard militare MIL-STD 810G. Il maxi display FullVision da 6.2 pollici con risoluzione FullHD+ e rapporto d’aspetto 18:9 offre una straordinaria esperienza visiva pur mantenendo un ingombro ridotto grazie ai bordi sottilissimi. LG Qoffre la funzione di scrittura a mano libera grazie a un comodo pennino, che consente una maggiore ...