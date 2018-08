L’European Research Council premia “MEGANTE” | progetto di ricerca in fisica gravitazionale

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018)(ERC) ha assegnato a Gabriele Rosi,tore della sezione di Firenze dell’INFN un finanziamento ERC Starting Grant 2018 di 1,550 milioni di euro per unadi. Si tratta dello sviluppo delquinquennale MEGANTE (MEasuring the Gravitational constant with Atom interferometry for Novel fundamental physics TEsts) che consiste nella realizzazione di un nuovo apparato sperimentale dedicato alla misura della costante. Il nuovo apparato avrà sensibilità superiore a quelli esistenti e sarà realizzato impiegando tecnologie quantistiche quali l’interferometria atomica. “La misura della costanteè considerata in campo metrologico la più difficile da realizzare e, infatti, è la costante fondamentale conosciuta con la maggiore incertezza” commenta Gabriele Rosi,tore della sezione di Firenze ...