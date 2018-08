Leu verso il baratro e oltre | Potere al popolo li sorpassa

ilgiornale

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Se c'è giustizia a questo mondo, essa va cercata nelle pieghe, nelle sfumature, nei dettagli. Nel microcosmo, nei batteri, nei dati infinitesimali. Nei decimali.È per questo che va accolta con la lietezza di un buon bicchiere la prima notizia discreta che si scorge a sinistra da parecchi mesi (anni?). In attesa della scomparsa non prematura del Pd, che sarebbe l'evento maggiore, accontentiamoci di quello minore: il sorpasso dialsu Liberi e Uguali. Ovviamente, stiamo parlando di Pizzighettone-Casalpusterlengo che finisce sorprendentemente 0-1 per gli ospiti al 90.mo minuto. Ma ci accontentiamo e, come la trentasettenne Viola Carofalo la sera del 4 marzo salutava l'1,2 per cento ottenuto in soli tre mesi dal nulla, dedicheremo al Pizzighettone ormai libero (dal posto) e uguale (nel disastro) lo stesso pensiero minimo: "Siamo contenti e continuiamo a bere".Era abbastanza ...