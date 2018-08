L' estate dei teatri del Gargano fa tappa a Manfredonia

Milano - l'estate calda dei cantieri : i lavori stradali dal centro alla periferia : Ad agosto Milano si svuota. Si fa per dire: chi invece resta in città e deve andare al lavoro, si trova ogni mattina a fare i conti con i cantieri aperti. Centodieci tra strade e marciapiedi verranno ...

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per l’estate dei record : Sole, Caldo, tanta afa e temperature che sfiorano i 40 gradi. È la pazza estate 2018 che, chiusa la parentesi di aria fresca che nelle ultime settimane ha portato dai Balcani forti temporali e grandine, ora ci regala ben due anticicloni africani che ci faranno “boccheggiare” per i prossimi dieci giorni. Secondo i meteorologi de ilmeteo.it a...

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per l'estate dei record : Il clima pazzo di questo fine luglio, ribadiscono gli esperti sui media di tutto il mondo, è solo l'ennesimo prodotto del surriscaldamento globale. In Francia, nella valle del Rodano si sono superati ...

A Trebisacce presentato Marestate 2018 " Sulle rotte dei Naviganti : Savino, e tanti altri autori di grande caratura sono stati inseriti in una serie di incontri che pone la cultura della lettura al centro di un percorso, di una navigazione ideale nel mondo del libri.

Rullini d’estate : da agosto le foto dei lettori a dialogo tra passato e presente : Da agosto torna l’appuntamento quotidiano con l’estate dei lettori, dove siete voi e le vostre storie a diventare protagonisti. Come da tradizione per tutto il mese più caldo, ma da quest’anno con una nuova formula. L’abbiamo chiamata Rullini d’estate e avrà al centro le vostre fotografie. Rullini, come i film delle macchine fotografiche di una vol...

AIDAA : è l’estate dei dog e cat sitter : “Questa è l’estate dei dog e cat sitter. Infatti – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – in controtendenza rispetto agli anni scorsi solo il 32% delle famiglie italiane che possiedono cani o gatti li porteranno con loro in vacanza, mentre il restante 68% li lascerà in custodia o a un familiare, in alcuni casi in pensione, ma la maggioranza dei proprietari di cani che andando in vacanza lascerà a casa ...

estate - la classifica dei professionisti che fatturano di più - : Capitolo a parte per il mondo eventi: dai matrimoni alle feste per grandi e piccini, il volume di affare generato è di circa 75.000 euro. Insomma, che ci si lamenti per l'afa, l'umidità o per le ...

Tuffo nel passato : l’estate 2001 in musica è nel segno dei Rossi : Estate 2001. Un’estate per certi versi storica, considerando i fatti di attualità che la caratterizzano: inizia con gli scontri del G8 di Genova e termina con l’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 Settembre, che segna per molti studiosi di storia contemporanea l’inizio di una nuova era, quella della lotta al terrorismo. Nello sport, è l’estate della Roma che vince il terzo scudetto della sua storia, a 18 anni dal secondo, ...

Quant’era bella l’estate dei cinema vuoti : foto Getty Qualsiasi cosa sia oggi l’estate cinematografica italiana non è quello che era ieri e non è ancora diventata qualcosa di sensato. Ad oggi la stagione estiva del cinema è, detto fuori dai denti, la più grande incognita che ci sia. Per decenni è stato un periodo di uscite minori ma di nicchia, molti B movies, tanto horror e, come diceva Nanni Moretti in Caro Diario, “film italiani che escono d’estate” identificando con essi una ...

"Raoul & Swing Orchestra" alla Festa d'estate 2018 dei commercialisti di Napoli Nord : MARINA DI VARCATURO " " Raoul & Swing Orchestra saranno la colonna sonora della ' Festa d'Estate 2018' promossa dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, ...

“Guarda quei due sul materassino”. L’estate dei porcelli - ecco il primo caso del 2018 : L’estate è calda, l’eccitazione pure! A napoli ancor di più. Due sconosciuti sono stati immortalati in un video diventato subito virale durante una performance sessuale su un materassino gonfiabile in mare, a pochi metri dalla riva. Nessun dubbio sull’identità dell’autore del video, che commenta tutta la scena con un inequivocabile: “Chist so’ pazzi” prima che una donna, probabilmente la fidanzata, lo fermi esclamando: ...

Da Sabrina Salerno a Wanda Nara - continua l'estate dei bikini hot : ormai nel vivo l' estate 2018 , con la sua voglia di sole e mare, e anche le star più famose e amate subiscono il fascino della stagione. Spopola la voglia di leggerezza e di divertimento, ma anche di ...

Ampia partecipazione per il via all'estate dei 400 anni di Cittanova : E ancora spazio a gruppi musicali, artisti di strada, rappresentazioni teatrali di commedie brillanti in piazza, cinema e giochi per bambini, danza e tantissimo sport in tutte le serate di luglio e ...

estate & Salute : il decalogo dei pediatri - ecco gli alimenti da mettere in tavola e quelli da evitare : L’Estate è finalmente arrivata! Anzi, per molti ha già preso il via da alcuni giorni. Soprattutto per i bambini, che si sono messi alle spalle l’anno scolastico e si sono riversati nelle località di mare e di montagna di tutta Italia per godersi le vacanze. Per i piccoli il menu dei mesi di luglio e agosto non prevede solo bagni e passeggiate nei boschi ma anche strappi alla regola sul fronte alimentare. E così non sono pochi i bimbi che ...