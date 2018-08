Leggere in viaggio? Ora si può con Seetroën

gqitalia

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Chi non ha mai sofferto di mal di stomaco mentre legge in? Il mal d’auto e il mal di mare colpiscono quasi tutti (solo in Europa si stimano 30 milioni di persone che ne soffrono in modo cronico) e le occasioni perinsono aumentate con l’utilizzo sempre più quotidiano di smartphone e tablet. Per risolvere questo problema Citroën, il marchio di automotive, presenta SEETROËN, i primi occhiali che eliminano i problemi di chinetosi, o mal da trasporto. Questi occhiali funzionano secondo un principio semplice, ricreando la linea dell’orizzonte con un liquido colorato, per risolvere il problema sensoriale. Gli occhiali utilizzano la tecnologia sviluppata dalla start-up francese Boarding Ring. Questo dispositivo paramedico, brevettato e testato, offre una percentuale di efficacia del 95%. Grazie al liquido in movimento negli anelli situati intorno alla zona ...