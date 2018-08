Lega Pro | niente calendari il 7 agosto | 6 8 si decide nuova data

Rai - bocciato Foa. Di Maio : “La Lega mi aveva detto che Berlusconi era d’accordo”. Proteste dei senatori di FI : “Se in queste ore la forza politica con cui abbiamo sottoscritto il contratto di governo mi dice che il leader di un’altra forza politica è d’accordo su quel nome, ma i parlamentari esprimono un voto discorde dalla volontà dl leader, credo che questo rappresenti per noi un’attenuante”. Queste le parole espresse a sorpresa dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in commissione Affari pubblici al Senato. ...

La Lega Pro posticipa i calendari : ANSA, - ROMA, 1 AGO - "Alla luce dell'elevato numero di procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva, il cui esito influirà inevitabilmente sulla Lega Pro, e oltre a proporre uno scenario ...

Troppi ricorsi in Lega Pro : spostata la presentazione di calendari e gironi : Troppi procedimenti davanti alla Giustizia Sportiva: la Lega Pro ha scelto così di posticipare la presentazione dei calendari. L'articolo Troppi ricorsi in Lega Pro: spostata la presentazione di calendari e gironi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Leghisti anti-Lega : produttori contro il Decreto Dignità : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, difficilmente potrà allargare i cordoni della borsa. Lì potrebbero esplodere le contraddizioni tra le promesse fatte in campagna elettorale dai grillini e ...

Serie B - è caos ripescaggi : la Lega di B proclama campionato a 20 squadre. E la Figc? : Con una nota inviata alla Figc, alla Covisoc e alle società che hanno chiesto il ripescaggio, la Lega di Serie B ribadisce con fermezza la propria posizione: i l prossimo anno nella Serie cadetta ...

Legale componenti Figc : “proroga commissario basata sul nulla” : “Sospendete una delibera che si poggiava ieri su un’interpretazione sbagliata della legge e oggi sul nulla e si ordini al commissario la convocazione dell’assemblea elettiva”. E’ quanto chiesto al Collegio di Garanzia guidato da Franco Frattini dall’avvocato Giancarlo Viglione in rappresentanza delle quattro componenti federali della Figc (Lnd, Lega Pro, Aic e Aia) che hanno presentato ricorso contro la ...

TAP - TAV e protezione umanitaria : la luna di miele M5s e Lega sta per finire? : TAV, cancellazione della protezione umanitaria per i richiedenti asilo e il TAP: saranno questi i tre banchi di prova di una alleanza che finora ha retto senza particolari scossoni (anche perché in Parlamento non si è ancora cominciato a fare sul serio). Nelle retrovie c'è già chi lavora per evitare brutte sorprese autunnali, ma la sensazione è che un accordo sia possibile e che nessuno voglia rompere. Non ancora, almeno.Continua a leggere

Come l'opposizione farà governare Lega-M5s per i prossimi vent'anni : Se sui migranti il modello resta Minniti e il suo cinismoSe gli unici argomenti per contestare le proposte economiche del governo sono le "coperture"Se al sovranismo nazionalista si risponde dileggiando il valore della "identità" invece che promuovendo l'idea di una patria europea forte delle sue tradizioni e aperta al mondoSe sull'Ilva si continua a difendere una linea che loro hanno dimostrato essere almeno migliorabile, nell'interesse ...

Oggi comincia il processo a Paul Manafort - il primo Legato all’indagine sull’interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016 : Oggi ad Alexandria, in Virginia, inizierà il processo per evasione fiscale e truffa a Paul Manafort, l’ex capo del comitato elettorale di Donald Trump. È il primo processo legato all’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sull’interferenza russa nelle elezioni presidenziali del The post Oggi comincia il processo a Paul Manafort, il primo legato all’indagine sull’interferenza russa nelle elezioni ...

Alitalia - sì alla nazionalizzazione ma Lega e M5S divisi sul progetto : L’obiettivo di Lega e Cinque Stelle su Alitalia è lo stesso, nazionalizzare la compagnia. Tra i due partiti di governo però ci sono idee diverse sul modo in cui rendere l’azienda nuovamente pubblica....

Parchi : Legambiente - proclamata nuova Riserva della Biosfera Mab : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - E’ stata proclamata questa mattina a Milano la nuova Riserva della Biosfera Mab 'Ticino Val Grande Verbano'. Una grande area naturale e di biodiversità, con un patrimonio impagabile di servizi ecosistemici, culturali e sociali, che raggiunge nel complesso oltre 332.000

Ilva - vertice con 62 deLegazioni<br>Di Maio : "Proposta Arcelor Mittal non soddisfa" : Aggiornamento ore 12:26 - Si è appena conclusa la conferenza stampa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, presso il suo dicastero si è svolto questa mattina il vertice sull'Ilva al quale hanno partecipato ben 62 delegazioni per confrontarsi con gli aspiranti acquirenti dell'Arcelor Mittal. Il vicepremier ha detto che oggi si è parlato soprattutto del piano ambientale, anticipando alcune date intermedie per il raggiungimento ...

CONTE DA TRUMP A WASHINGTON/ Ultime notizie - Nato - dazi e Tap i temi caldi : “Legami profondi” : CONTE da TRUMP a WASHINGTON: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:38:00 GMT)

Taormina - proposta di restauro geoambientale di Isolabella. Il senatore Ortolani : “Sembra che Legambiente si riferisca ad un altro progetto!” : “Qualche anno fa rimasi abbagliato dalla bellezza ambientale di Isolabella di Taormina: un monumento della natura. Mi colpì negativamente la bruttezza del muro di calcestruzzo e il disordine dei blocchi di calcestruzzo che delimitano la baia nella parte meridionale: uno scempio in tanta bellezza naturale. Proposi di mitigare lo scempio visivo citato e di effettuare un contenuto ripascimento della spiaggia, massimo 15 m, usando sedimenti ...