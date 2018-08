Lega-Forza Italia | scontro totale

Decreto dignità - bocciata reintroduzione Articolo 18/ Tensione tra Lega e Forza Italia - Pd all'attacco : Decreto dignità, bocciata reintroduzione Articolo 18: clima di altissima Tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza. ripartite le votazioni agli emendamenti del Decreto firmato dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. E continua lo scontro politico alla Camera, nel mirino la disciplina che regola e riorganizza i contratti a termine. Questa mattina, mercoledì 1 agosto 2018, ...

Forza Italia all’attacco : la Lega di Salvini viola la volontà popolare : Il centrodestra si è definitivamente spaccato. Tra Lega e Forza Italia è arrivata la rottura definitiva oggi con la bocciatura

Su Marcello Foa Forza Italia decide di andare allo scontro con la Lega : Oggi il fascismo è l'omologazione al pensiero dominante, è il primato della finanza sulla politica, dei mercati sulla carne e sul sangue delle persone', ha scritto, in un post sul blog delle Stelle. '...

Su Marcello Foa Forza Italia decide di andare allo scontro con la Lega : Forza Italia al momento tiene il punto ed è pronta ad andare allo scontro con l'alleato leghista sul nome di Marcello Foa. Per il secondo giorno consecutivo, non ci sarebbero stati contatti sul nodo della presidenza Rai tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che tra domenica sera e lunedì si è sottoposto ad "analisi e controlli di routine" all'ospedale San Raffaele di Milano. Il vice ...

Rai - Foa non ha i numeri Forza Italia vota contro Lega : La maggioranza tiene fermo il nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai e Forza Italia fa altrettanto negando all'ex alleato leghista i voti che mancano al giornalista per essere eletto e ...

ALESSANDRA MUSSOLINI LASCIA FORZA ITALIA / Possibile approdo alla Lega per non perdere il seggio europeo : ALESSANDRA MUSSOLINI LASCIA FORZA ITALIA: la sua decisione, già comunicata a Silvio Berlusconi, in una nota ufficiale: "Il partito è affetto da una malattia autoimmune".(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Sondaggi - ancora testa a testa Lega-5Stelle. Sempre ai minimi Forza Italia. Pd vicino al 18 per cento : ROMA. Sarà per via della visibilità conquistata con il decreto dignità o con il ritorno di vecchi cavalli di battaglia del Movimento - come l'opposizione alla Tav - ma i 5 Stelle fanno registrare ...

Alessandra Mussolini - addio a Forza Italia e Berlusconi : cosa andrà a fare nella Lega : Alessandra Mussolini abbandona Forza Italia. Era da un po' che la nipote del Duce criticava la linea del partito, schierato da Silvio Berlusconi all' opposizione del governo gialloverde. Una scelta ...

SONDAGGI POLITICI/ Lega da record - ma M5s è avanti : Forza Italia e Pd in calo : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. Solo il 18% è per l'accoglienza "totale": gli ultimi dati(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:26:00 GMT)

Sondaggi - Movimento 5 Stelle primo partito al 31% - Lega al 29. Pd al 17 - 5% e Forza Italia sotto al 10 : Il Movimento 5 Stelle recupera punti sull’alleato di governo e si riconferma la prima Forza politica del Paese: dal Sondaggio condotto a fine luglio dall’Istituto Demopolis emerge infatti che se si andasse a votare ora i pentastellati otterrebbero il 31% dei consensi, mentre la Lega si fermerebbe al 29%. Dopo la rapida ascesa cominciata con l’exploit del 4 marzo e il sorpasso rispetto agli alleati 5 Stelle, il Carroccio trainato dal ...

Berlusconi fonda ‘Altra Italia’ : “Governo Lega-M5s cadrà”/ Rilancio di Forza Italia : “ci aspetta nuovo inizio” : Silvio Berlusconi ‘rifonda’ Forza Italia con “Altra Italia": il nuovo Rilancio senza strappare con Salvini. “Governo Lega-M5s cadrà, noi pronti a nuovo inizio col Centrodestra”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:55:00 GMT)

Sondaggi politici - Movimento 5 Stelle e Lega insieme valgono il 60%. Forza Italia al 7 - 9% : I due alleati di governo sono entrambi intorno al 30% di consensi, anche se cresce il divario fra la Lega in aumento e il Movimento 5 Stelle in discesa. Stabile il Partito democratico al 18,1%. Scende ulteriormente Forza Italia al 7,9%. Fra le preoccupazioni dei cittadini al primo posto la questione lavoro e occupazione.Continua a leggere

Governo - ok al decreto Milleproroghe. Proroga della riforma delle Bcc di 180 giorni : “Rafforzato Legame con territorio” : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Milleproroghe, che contiene lo slittamento – con una Proroga di 180 giorni – “del termine della piena efficacia della riforma del credito cooperativo”. Le nuove misure riguarderanno anche le banche popolari. “Non solo una Proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari – dice il presidente del ...

Forza Italia contro il dl Dignità. Ma l'alleanza con la Lega nelle Regioni non è in discussione : In una conferenza stampa Forza Italia ha presentato gli emendamenti al Dl Dignità. "È tutta pubblicità ingannevole, sono tutte balle - ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato -. Vogliono persino rubare i risparmi degli Italiani per fare il reddito di cittadinanza. La nostra risposta è no. Noi sappiamo che il decreto sarà blindato alla Camera, metteranno la fiducia non ci sarà dibattito, la nostra unica possibilità di cambiarlo è quindi ...