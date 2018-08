Lega | avanti con Foa | Cda è operativo

Sondaggi politici elettorali : giudizio positivo sul governo Conte - M5S davanti alla Lega : Il governo targato Giuseppe Conte ottiene giudizi positivi da parte dei cittadini. L’operato dell’esecutivo “giallo-verde” è promosso dal 61% degli intervistati da IPSOS. Quasi per due terzi degli italiani c’è stato fin qui un buon lavoro. Le percentuali salgono addirittura sopra il 90% se si tratta di elettori di M5S o Lega. Il 29% delle persone ha espresso un giudizio negativo, mentre il 10% non ha saputo esprimersi a riguardo. Sono pressoché ...

Tav : tra M5s e Lega restano le divisioni. 'Opera va rivista' - 'No - si vada avanti' : Posizione netta di Di Maio: 'è stata progettata 30 anni fa, non autorizzerò un opera che si faccia con i poliziotti e il filo spinato nei cantiere'. Ma il sottosegretario Siri ribadisce: è strategica, ...

TAV - scontro tra Lega e 5 Stelle. Salvini avvisa Conte : Occorre andare avanti : Teleborsa, - Dopo mesi di silenzio, lalinea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione torna a conquistare le prime pagine dei quotidiani creando malumori e spaccature nel nuovo esecutivo . Se, infatti,...

SONDAGGI POLITICI/ Lega da record - ma M5s è avanti : Forza Italia e Pd in calo : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. Solo il 18% è per l'accoglienza "totale": gli ultimi dati(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:26:00 GMT)

Varese - busta con proiettili e minacce davanti alla sede della Lega : E' stata trovata nel pomeriggio di ieri all'ingresso della sede del partito di piazza del Podestà, a Varese. Il governatore Attilio Fontana commenta: "Se qualcuno pensa di intimidirci, si sbaglia di grosso"

Migranti - il neo sindaco a trazione Lega di Massa dice no ai rifugiati. Ma si fa avanti Carrara (M5s) : “Li accogliamo noi” : Per i rifugiati, a Massa, non c’è più posto. Così è Carrara a farsi avanti e a proporsi per ospitarli. Lo storico campanilismo tra i due comuni, che formano lo stesso capoluogo di provincia, in Toscana, va oltre ed entra nell’arena politica sul tema dell’accoglienza dei Migranti. Lo strappo si consuma proprio quando la storica conquista di Massa da parte del centrodestra avrebbe dovuto favorire – almeno in teoria – ...

Moto3 - GP Olanda. Martin in pole dopo la caduta davanti a Bastianini e BuLega : Zoppicando, zoppicando… Martin torna in pole position. La caduta di ieri non ha compromesso nulla: lo spagnolo al momento buono salta fuori. Ed è bravo anche nella strategia in qualifica, scegliendo ...

Avanti sulla legittima difesa Il M5s dà l'ok alla proposta Lega "Basta con le odissee giudiziarie" : Passi Avanti in direzione della legittima difesa. Il M5s dà il suo benestare al cavallo di battaglia della Lega: "Basta odissee giudiziarie per i cittadini che si difendono" Segui su affaritaliani.it

Elezioni amministrative : crollo della sinistra nelle vecchie roccaforti - avanti Lega e centrodestra ai ballottaggi : Le roccaforti rosse non esistono più. È il ballottaggio delle Elezioni amministrative a decretare la fine del predominio del centrosinistra anche in Emilia-Romagna e in Toscana. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola, finora governate dal Pd, ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un po’ dappertutto, ma soprattutto scalzano il centrosinistra in città storicamente rosse come Siena, Massa e Pisa. I ballottaggi conferma la ...

Stadio della Roma : Legali Parnasi incontrano PM - il progetto può andare avanti : Roma – Il progetto dello Stadio della Roma può andare avanti. E’ quanto sarebbe emerso al termine di un incontro, durato circa mezz’ora, tra i Legali di Luca Parnasi e gli inquirenti della Procura di Roma. La decisione dei magistrati sarebbe stata comunicata ai vertici del Comune e alla società calcistica Roma. Parnasi, ancora nel carcere di San Vittore in attesa di essere trasferito in un penitenziario Romano, potrebbe essere ...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : prove libere 3. Miglior tempo per Aron Canet davanti a Martin - quarto Bastianini - quinto un rinato BuLega : Aron Canet (Honda Estrella Galicia) è il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della Moto3. Lo spagnolo ha chiuso il turno con il tempo di 1:49.002 precedendo di 69 millesimi il connazionale Jorge Martin (Honda Gresini) che è stato protagonista della FP3 in due modi. All’inizio per il tempo fatto segnare, che sembrava impossibile da raggiungere per tutti, al termine, invece, per una caduta in ...

Comunali - M5s in calo. Centrodestra avanti - exploit Lega : Roma, 11 giu. , askanews, Movimento cinque stelle in calo e quasi mai in pole position, Centrodestra sempre più a trazione leghista, centrosinistra che rischia di perdere ancora terreno. Le elezioni ...

Elezioni comunali 2018 - a Brescia il sindaco uscente Del Bono festeggia. Centrosinistra avanti anche a Ancona M5S indietro ovunque - bene la Lega : L'affluenza finale, in base ai dati di 370 comuni, è del 60,05%, contro il 66,40% delle precedenti omologhe Elezioni