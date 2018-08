League of Legends | una nuova modalità di gioco ispirata ai battle royale è in arrivo?

Gli Outplayed sono I campioni del PG Nationals Predator Summer Split - League of Legends PC : ... rendendo l'evento un vero capolavoro che non ha assolutamente nulla da invidiare a spettacoli di livello internazionale. Un plauso va anche a tutti i Caster dell'evento, che hanno saputo ...

PG Nationals Predator : sabato a Cinecittà World le finali del torneo nazionale di League of Legends : sabato 28 Luglio al Teatro 1 di Cinecittà World calerà il sipario sul girone estivo dei PG Nationals Predator, il campionato nazionale di League of Legends organizzato da PG Esports in collaborazione con Predator – brand di Acer dedicato al gaming – che darà al vincitore un posto agli European Masters organizzati da Riot. Il programma della giornata inizierà alle 11:30 con l’inedità sfida per il 3° e 4° posto tra gli Inferno ...

Il successo di Fortnite potrebbe indebolire grandi franchise come Overwatch e League of Legends : EA, Activision Blizzard e Take-Two hanno tutti accolto con favore la popolarità di Fortnite di Epic Games, suggerendo come il gioco stia riuscendo ad attrarre nuovi consumatori sul mercato piuttosto che "rubare" utenti ai loro giochi. Tuttavia, la società di ricerche di mercato Superdata, in un post sul blog pubblicato questa settimana e riportato da Games Industry, afferma di aver trovato molteplici indicazioni che mostrano come, in realtà, il ...

Il cofondatore di Riot Games stuzzica i fan : è in arrivo un MMO di League of Legends? : Il cofondatore di Riot Games prende la parola su Twitter, e l'intera community di League of Legends ha la possibilità di sognare. È quello che è successo nella giornata di ieri, quando Marc "Tryndamere" Merrill ha posto una domanda dall'aspetto innocuo ma che potrebbe anticipare grandi novità per l'universo del celebre MOBA di Riot.Commentando la nuova mappa pubblicata di recente da Riot, Merrill ha infatti interrogato i propri follower su ...

Fortnite domina il mercato digitale su console ma su PC PUBG fa meglio e League of Legends è inarrivabile : La sfida dei battle royale in attesa dell'arrivo dei pezzi da novanta come Call of Duty: Black Ops 4 e Battlefield V è combattuta principalmente da due nomi che attualmente stanno in larga parte monopolizzando questo genere così giovane e popolare.La battaglia tra Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds passa ovviamente anche attraverso le classifiche degli analisti e attraverso i dati sui guadagni. In questo caso ci concentriamo sulle ...

League of Legends : a Cinecittà World finale italiana di videogame : Roma,, askanews, - Con i suoi oltre 120 milioni di giocatori, League of Legends è il videogioco che ha sdoganato l'esport a livello globale, elevandolo a disciplina sportiva a tutti gli effetti. E ...

Red Bull Factions : il torneo di League of Legends “a fazioni” ritorna alla Milan Games Week 2018 : Torna anche nel 2018 il Red Bull Factions, il torneo di League of Legends con la formula a fazioni promosso dal noto produttore di bibite energetiche, che si terrà il 7 Ottobre alla Milan Games Week. La formula proposta cambia rispetto allo scorso anno, quando si giocò in estate una prima fase di campionato ad 8 squadre seguita dal torneo di playoff, vedendo solo quattro squadra accedere al main event: due invitate, il Team Forge – ...

University Esport Series : grande successo per l'edizione 2018 del torneo nazionale universitario di League of Legends : L'University Esport Series, il torneo nazionale universitario di League of Legends, in collaborazione con MSI Gaming Italia, CUS Milano / CUS Statale, ha visto scontrarsi tante squadre provenienti da tutta Italia che hanno giocato per portare alla gloria il nome del proprio Ateneo e aggiudicarsi un posto nella competizione europea, University Esports Masters. Lo scorso venerdì 6 luglio, le finali italiane si sono tenute presso l'Università ...

Alle 20 saremo in diretta con League of Legends : Si rinnova anche per questa sera l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it, nello specifico oggi il protagonista sarà il famoso League of Legends.Parliamo di un titolo conosciuto, che vanta tantissimi giocatori e che ormai si è ritagliato un posto speciale all'interno del variegato panorama PC.A partire dAlle ore 20, potrete seguire la nostra diretta in compagnia di PomodoroZen, sul nostro canale ufficiale Twitch, sulla pagina Facebook o ...

ESPN trasmetterà League of Legends : La ESPN trasmetterà League of Legends sulla sua nuova piattaforma on-line ESPN+ , piattaforma che sin dal progetto iniziale, era intezionata a trattare sia esport, che sport. Tra i contenuti ...