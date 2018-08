Le uscite del mese di agosto - articolo

Nadia Toffa / Il ritorno ironico della “Iena” : come sta - dai messaggi social alle uscite pubbliche : Nadia Toffa, la conduttrice bresciana de Le Iene Show a combatte dopo l'ennesimo stop per via della malattia. Il pubblico la adora ed è tutto con lei. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:14:00 GMT)

Riuscite a vedere il disegno di un animale sulla maglia del Napoli? : Disegnare la terza maglia ufficiale delle squadre di calcio è per i grafici l'occasione per liberare la propria creatività. E a vedere quella del Napoli per la prossima stagione, si direbbe che ci si è sbizzarriti. sulla tenuta della squadra di Ancelotti compare, stilizzata sullo sfondo, l'immagine di una testa di una pantera. Riuscite a vederla?Anche la Juventus ha presentato oggi la terza divisa. È realizzata con ...

Asia riporta le uscite in cui Bourdain ha parlato di suicidio. "Non avevo idea della sua ossessione" : Nelle ultime settimane, Asia Argento si è ritrovata a ricevere minacce in pasto a veri e propri attacchi di cyberbullismo da pseudonimi, hater e troll del web in seguito alla morte del compagno Anthony Bourdain. Accusata di aver assunto comportamenti che avrebbero potuto condurre l'uomo alla scelta suicida e di aver provato a utilizzare il suo status di sopravvissuta alle molestie (ricordiamo il caso Weinstein, ndr) per questioni di ...

Vaticano - bufera sui conti del coro del Papa : firme sospette e uscite da chiarire. Sospeso il direttore amministrativo : Uno scandalo finanziario travolge il coro di Papa Francesco. Il Vaticano ha Sospeso il direttore amministrativo della Cappella Musicale Pontificia Sistina, Michelangelo Nardella, e ha aperto un’indagine interna per valutare il suo operato in merito ai conti delle tournée internazionali del coro personale del Papa. Fonti vaticane rivelano a ilfattoquotidiano.it che si sospettano notevoli ammanchi e una cattiva gestione economica. Ma c’è di più: ...

Le uscite del mese di luglio - articolo : Anche questo 2018 pieno zeppo di giochi davvero estremamente interessanti e produzioni imperdibili ha bisogno di una sorta di pausa. A conti fatti è esattamente questo ciò che sembra dirci l'elenco delle uscite del mese di luglio, un mese che per una volta tanto segue la tradizione dell'industria videoludica e va per il "leggero" soprattutto a livello di AAA.I possessori Switch avranno tra le mani una manciata di esclusive tra cui il porting di ...

Il mezzo flop dell'omaggio a Pino Daniele : i social si infiammano per le (malriuscite) interpretazioni e per un Brignano imbarazzante : "Stasera ho capito che Pino lo possono cantare solo in due: Pino e i suoi fan a un concerto di Pino. Tutti gli altri no". Severi, severissimi i giudizi dei fan di Pino Daniele che giovedì 7 giugno, più per curiosità che per devozione al cantautore partenopeo, hanno seguito l'evento in suo ricordo organizzato dalla Rai allo stadio San Paolo di Napoli. Sul palco in mezzo al campo verde hanno sfilato i cantanti che hanno ...