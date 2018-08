“Le ha adottate” Carlotta Mantovan e Stella tornano a sorridere Con ‘lei’

caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Se lo auguravano in tanti, Milly Carlucci per prima, e alla fine è andata proprio come si sperava:, la vedova di Fabrizio Frizzi, tornerà in tv. Stando alle prime indiscrezioni, pubblicate dal sito TvBlog, il prossimo 27 ottobre ci sarà una doppia sorpresa per i telespettatori su Raiuno. Non solo, infatti, tornerà in onda Portobello, il celebre programma che tra la fine degli anni Settanta e Ottanta conduceva l’indimenticabile Enzo Tortora ora affidato ad Antonella Clerici, ma a quanto pare ci sarà anchead affiancare l’ex padrona di casa de La Prova del cuoco. La giornalista, dunque, il cui approdo in Rai era stato già annunciato, presenzierà non solo in ‘Tutta salute’, il programma del mattino di Rai3 presentato da Michele Mirabella, ma anche nel programma basato sull’idea di un mercatino dove i partecipanti potranno ...