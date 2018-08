Le contraddizioni di Salvini sui migranti

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Lo diceva il vecchio Marx. Se vuoi davvero essere spietato con un avversario lo devi prendere al meglio, e mettere in luce lenei punti alti del suo ragionamento, quelli su cui si fonda il suo consenso non solo fra i suoi adepti, ma anche fra fasce vaste del popolo distanti dal suo modo di pensare e di agire.Proviamo a farlo per. Non credo che ildi "tanti nemici, tanto onore", e quello che produce e rilancia tweet razzisti, sia maggioritario tra gli italiani. Pericolosissimo certo, e pericolosissimi quanti si sentono legittimati dalle parole del ministro dell'Interno ad aggredire e a sparare contro chi ha un colore della pelle diverso e coloro che vivono in condizioni estreme di povertà e degrado sociale.Ed è importante che contro questa deriva si schieri il presidente della Repubblica, la Chiesa di papa Francesco, e le tante donne e uomini ...